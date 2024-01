Ce soir Victor Wembanyama et les Spurs affronteront les Cavs, à 19h heure française. Wemby un dimanche soir à 19h ? On a cherché, on n’a pas trouvé de meilleure nouvelle aujourd’hui.

Si vous ne savez pas encore ce que vous faites ce soir aux alentours de 19h, dans quelques secondes vous le saurez. En effet, la programmation du jour en NBA nous offre un petit cadeau de bienvenue pour 2024, un match de Victor Wembanyama à l’heure du dîner !

Actuellement embourbé à la dernière place de la Conférence Ouest avec les Spurs, c’était attendu, Victor Wembanyama enchaine néanmoins les grosses perfs individuelles, et sort notamment d’un énorme duel face à Giannis Antetokounmpo (voir plus bas). Meilleur contreur de NBA avec plus de trois rejections par match, le V a été repositionné poste 5 depuis quelques matchs et la différence est notable. Son temps de jeu est travaillé à la seconde près et ses sorties sont parfois frustrantes, mais chaque seconde passée par Wemby sur le parquet est une raison de plus de rester scotché devant l’écran. Et comme “les écrans c’est pas bon”, finalement on est tous ravis que Wemby ne joue que 26 minutes par match.

Et si vous aviez besoin d’encore un peu de motivation pour vous mettre devant le match :

En un seul match avant-hier, Victor Wembanyama a collé à Giannis Antetokounmpo plus de highlights que 98% des joueurs NBA dans leur carrière entière

Ce soir, son adversaire direct sera Jarrett Allen très bon défenseur qui ne recule jamais, quitte à se faire postériser (souvent)

Avec un peu de chances, vous raterez le début de Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu sur TF1

Donovan Mitchell est très capable de planter 67 points dans ce match

Avec un peu de chance vous raterez le début de Faites entrer l’accusé – Francis Leroy, le tueur de la pleine lune sur RMC Story

Le match est sur beIN Sports

Rendez-vous ce soir donc, et si jamais vous vous ennuyez quand Victor Wembanyama est sur le banc ? Essayez le Victor Wembanyama @NBAVOTE sur les réseaux, ça ne mange pas de pain.