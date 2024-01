En NBA tout va toujours très vite. Les carrières se font et se défont. Une blessure, un fait divers ou deux semaines sans jouer et c’est la dégringolade, une grosse perf et c’est l’explosion, la fame qui déboule à 200 à l’heure. Dylan Windler ? Il fait partie de la deuxième catégorie, et il entrera sûrement dans la deuxième courant février.

Bon, on est un peu méchant avec ce bon Dylan, car on parle quand même d’un mec qui avait – tout est relatif – plus ou moins fait ses preuves sur une soixantaine de matchs avec les Cavs il y a trois ans. Aujourd’hui ? Windler a pigé à droite et à gauche, et il a donc, surtout, lâché dans la nuit de jeudi à vendredi l’une des perfs les plus folles jamais vues à l’échelon inférieur, en G League, lors d’un match entre son équipe des Knicks de Westchester et les Blue Coats du Delaware.

23 points et 33 rebonds !

23 points à 10/22 au tir dont 3/9 du parking de chez Wilt Chamberlain, 33 rebonds dont 11 offensifs. En face Kenneth Lofton Jr. a confirmé qu’il ne sautait jamais et Darius Bazley que c’était une véritable flûte au basket, et très vite le père Windler a donc fort logiquement vu son nom pop un peu partout sur la planète basket. Jusqu’à hier soir et cette info :

OFFICIAL: Lakers add two-way Dylan Windler to the squad. pic.twitter.com/NF9ghUjFmF

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 7, 2024



Les Lakers prennent rouste sur rouste mais ils sont présents sur les réseaux, et voilà donc l’ailier qui rejoint les Angelinos en tant que two-way player, qui pourra donc voyager entre les Lakers de Los Angeles et les Lakers de… South Bay, toujours en G League. On espère juste que les dirigeants de LAL n’ont pas vu en Windler le digne successeur d’Anthony Davis car on rappelle que le nouvel arrivant ne mesure même pas deux mètres et que c’est avant tout un shooteur, et l’on se dit finalement que l’ajout du héros de la semaine est probablement davantage un coup de comm qu’un coup de génie de la part d’une franchise qui ne nous a – de plus – pas habitué à en faire depuis quelques années.

Est-ce que Dylan Windler va jouer en NBA avec les Lakers ? Peut-être. Plus de 5 minutes par match ? Pas sûr. Est-ce que Dylan Windler nous a pris 30 minutes de notre temps un dimanche matin ? Oui. Est-ce qu’on aurait pu le prédire il y a quelques jours. Sûrement pas.