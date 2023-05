Sauver son équipe de l’élimination au buzzer ? Seuls Derrick White et… Michael Jordan l’ont fait

Derrick White a sauvé les Celtics d’une élimination cette nuit. Menés 3-2, les hommes de Boston ont assisté au miracle produit par l’un des leurs, un tir irréel. Le dernier à avoir accompli un tel exploit, dans un match éliminatoire alors que son équipe était menée au score ? Michael Jordan. Ah ouais…

Quand on vous compare à Michael Jordan, pour une raison ou pour une autre, c’est souvent parce que vous avez fait quelque chose de grand. Et cette nuit, Derrick White a accompli quelque chose de gigantesque. Sur une claquette, il a permis aux Celtics de remporter le match au buzzer, alors que l’équipe était menée dans le match, mais aussi menacée d’élimination en cas de défaite. Dans une telle configuration, un seul autre joueur dans l’histoire de la ligue a réussi pareil exploit, et il s’agit inévitablement de Michael Jordan.

Derrick White is the 2nd player in NBA history to make a game-winning buzzer-beater when facing elimination and his team trailed prior to the shot.

The other player to do this? Michael Jordan in 1989 vs the Cavaliers.

h/t @bball_ref pic.twitter.com/kQA6mJrOee

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 28, 2023

Il faut remonter au 7 mai 1989. Les Bulls de Jordan jouent à Cleveland, chez l’une des équipes les plus dangereuses de l’Est à l’époque. Il reste quelques secondes à jouer, les Cavs mènent 100-99. Sur une remise en jeu cruciale, Mike gère parfaitement son démarquage et sème le temps d’un instant Craig Ehlo, qui était son chien de garde attitré durant la série. Il obtient la balle, pose deux dribbles en direction des lancers francs et s’élève. Ficelle, la salle de Cleveland est climatisée. Chicago se qualifie pour la finale de Conférence Est, et cette action sera nommée “The Shot” par la suite.

Bien sûr, rien de comparable dans l’exécution, mais le symbole est là : dans les deux situations, Jordan et White ont sauvé leurs équipes d’une élimination certaine, à l’extérieur, dans un contexte largement défavorable. Aucune raison de comparer plus, qu’on soit d’accord, mais le parallèle est rigolo, faut bien l’avouer.

Source : ESPN