Théo Maledon a débuté avec l’équipe de G League du Miami Heat

Théo Maledon, brièvement apparu en NBA avec les uniformes des Hornets et des Suns cette saison, s’est engagé en début de semaine avec les Sioux Falls Skyforce, l’équipe de G League du Miami Heat. Il y a disputé son premier match avant-hier.

Après quatre petites rencontres dans l’Arizona aux côtés de Durant, Booker & co, Thétéo Maledon avait été coupé au début du mois de mars. Deux semaines plus tard, il a donc trouvé un contrat avec les Sioux Falls, dans la ligue petite sœur de la NBA.

En terme de temps de jeu, c’est un changement qui va lui faire du bien. L’équipe des Suns n’ayant pas de franchise à l’échelon inférieur, le Français n’avait pas eu l’occasion de faire parler son basket depuis plusieurs mois.

Il pourra en profiter au moins jusqu’au 30 mars, date à laquelle s’achève la saison régulière de G League, avant de courts Playoffs qui s’étalent jusqu’à mi-avril. Les Falls, deuxièmes de conférence, y participeront très probablement.

First bucket in a Skyforce uniform for Theo Maledon 🙌

Welcome to Sioux Falls Theo!@TheoMaledon11 pic.twitter.com/aaiEEX1bO0

— Sioux Falls Skyforce (@SFSkyforce) March 13, 2024

Face aux Mexico City Capitanes, Maledon a signé son arrivé en jouant 22 minutes pour 6 points, tous obtenus avec un 2/2 de loin, agrémentés de 4 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Mais son adresse globale (2/7) témoigne de débuts plutôt difficiles. Prochaine échéance ce jeudi, face aux mêmes capitaines mexicains.

Avec ce nouveau point de chute, le Rouennais s’accroche pour toujours rêver d’une place pour les JO au mois de juillet. Comme on dit, tant qu’il y a de la vie…

Source texte : NBA G League