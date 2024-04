Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 1er au dimanche 7 avril 2024), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Dernière ligne droite avant la fin de saison de NBA, et cette semaine le menu est LOURD puisqu’en plus de vos héros habituels vous retrouverez sur les antennes de beIN le dénouement du tournoi universitaire filles et garçon. Idéal pour checker quelques unes des futures stars de la Grande Ligue, et en plus y’a un Français au menu. Envoyez le programme !

Lundi 1er avril :

Pelicans – Suns à 2h sur beIN Sports 1

Mardi 2 avril :

Sixers – Thunder à 1h30 sur beIN Sports 1

Nuggets – Spurs à 3h sur beIN Sports 4

Mercredi 3 avril :

Pelicans – Magic à 2h sur beIN Sports 4

Suns – Cavs à 4h sur beIN Sports 1

Jeudi 4 avril :

Mavs – Hawks à 1h30 sur beIN Sports 4

Clippers – Nuggets à 4h sur beIN Sports 1

Vendredi 5 avril :

Final Four NCAAW à 1h sur beIN Sports 5

Celtics – Kings à 1h30 sur beIN Sports 1

Final Four NCAAW à 3h30 sur beIN Sports 5

Samedi 6 avril :

Lakers – Cavs à 21h30 sur beIN Sports 3

Alabama – UConn (NCAA) à 0h sur beIN Sports 1

NC State – Purdue (NCAA) à 2h30 sur beIN Sports 1

Dimanche 7 avril :

Mavericks – Rockets à 21h sur beIN Sports 1

Finale NCAAW à 21h sur beIN Sports 8

Warriors – Jazz à 2h30 sur beIN Sports 4

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé durant les sept prochains jours sur la chaîne ! Pendant ce temps-là ? Nous on va acheter un peu de café…