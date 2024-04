Auteur de 19 points avec un très propre 5/6 à longue distance, Nicolas Batum a signé sa meilleure performance offensive de la saison lors du déplacement des Sixers à Toronto.

Nicolas Batum a beau réaliser l’une de ses plus faibles saisons statistiques en carrière, il n’en reste pas moins un élément précieux de la rotation de Nick Nurse. Vrai soldat et glue guy par excellence, le Français fait ce qu’il fait de mieux : il facilite le jeu, défend, se bat et met ses tirs ouverts quand il est servi.

Cette nuit, la défense des Raptors lui a laissé un poil trop d’espace et ses coéquipiers l’ont abreuvé à longue distance. Résultat ? 5 tirs primés inscrits en 6 tentatives et surtout un nouveau season high pour Batman : 19 points, auxquels on ajoute 6 rebonds mais aussi 2 interceptions.

Joel Embiid et Tyrese Maxey absents, les Sixers ont eu besoin de tout le monde pour faire le taf face aux Raptors, et Nico Batum rappelle qu’il est capable lui aussi de participer au scoring lorsqu’on fait appel à ses services. Avec quasiment 42% d’adresse à 3-points cette saison, Batum s’est imposé comme l’un des shooteurs les plus fiables à Philly.

Avec 24 tirs à 3-points inscrits durant ce match, les Sixers ont par ailleurs réalisé un nouveau record de franchise.