Alerte duel de titans ce soir à Philadelphie. Les Bucks se déplacent au Wells Fargo Center pour y imposer leur loi. Face à eux, une équipe des Sixers portée par un Joel Embiid qui s’est transformé en monstre récemment. Forcément, le choc avec Giannis Antetokounmpo est attendu de tous. Deux colosses, deux leaders, deux candidats MVP qui vont s’affronter pendant plus de quarante minutes pour notre plus grand bonheur.

Le fan NBA vit pour ces matchs-là, ceux qui sentent la poudre, l’électricité, la testostérone… ces matchs pour qui il n’y a même pas besoin de foutre un réveil, tout simplement, car l’excitation prend le dessus sur l’envie de roupiller. Vous l’aurez compris, ce Sixers – Bucks sera au centre de toutes les attentions cette nuit parce qu’il mettra aux prises deux mastodontes de la Grande Ligue. On ne vous parle pas de Montrezl Harrell face à Bobby Portis – même si ça risque aussi d’être drôle – mais bien du choc entre deux candidats déclarés au MVP, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid.

Depuis l’entame de la saison, le Grec semble le plus régulier avec 29,9 points, 11,8 rebonds et 5,5 assists de moyenne en onze matchs. Pas besoin de vous faire un dessin, Giannis a encore une fois activé son mode de croisière qui lui permet de rouler sur la plupart des défenses NBA et même quand il n’est pas dans son assiette, son équipe est capable de gagner comme ce fut le cas contre Cleveland lors du dernier match.

Pour Joel, la donne n’est pas la même. L’état de santé des Sixers repose clairement sur le sien. No Embiid, no party donc pour les Sixers mais ça tombe bien puisque le bougre est plutôt en forme en ce moment. Ça n’a échappé à personne – du moins, on l’espère – Jojo vient de planter un match historique fac au Jazz avec 59 pions, 11 rebonds, 8 assists et 7 contres. Une ligne de stats qui vient d’une autre planète et qui ferait presque pâlir Giannis dont le record de points cette saison n’est « que » de 44 unités. Sur une autre galaxie depuis quelques semaines, le futur pivot du monde entier tourne à 32,2 points, 10,1 rebonds et 4,1 offrandes en dix matchs. Alors quand on voit ces stats d’usine et que l’on connaît les deux zinzins, on se dit forcément qu’ils voudront se marcher mutuellement dessus cette nuit à Philadelphie.

Joel Embiid followed up his 42-point performance last night with 59 points and a MASSIVE stat line! #BrotherlyLove@JoelEmbiid: 59 PTS (26 PTS in Q4), 11 REB, 8 AST, 7 BLK pic.twitter.com/7bar9acnG4 — NBA (@NBA) November 14, 2022

En NBA, Giannis a croisé la route de Jojo pour la première fois en 2017. Un duel qui bascule alors dans l’escarcelle du Camerounais qui a pourtant un bilan bien défavorable depuis ce jour. En douze rencontres, Joel Embiid compte quatre victoires pour huit défaites face au roi de la forêt. En plus d’un bilan comptable défavorable sur le plan collectif, Jojo est également dominé sur l’aspect individuel. Face au champion NBA 2021, l’intérieur des Sixers plante 26,8 points… mais en concède 32,7 sur la truffe. Les calculs ne sont pas bons pour Embiid qui aura ce soir une occasion de refaire un peu son retard. Si les deux joueurs sortent leurs habits de gala, on pourrait bien avoir droit à une opposition dantesque comme ce fut le cas le 17 mars 2019. Ce soir-là, les Sixers avaient gagné dans le sillage d’un Joel Embiid à 40 points, 15 rebonds et 6 passes tandis que de l’autre côté Giannis posait 52 pions, 16 rebonds, 7 offrandes. Un duel légendaire qui reste comme le plus prolifique des douze affrontements entre les deux zouaves.

Imaginez un peu, s’ils décident de nous remettre ça, ce serait sûrement la meilleure manière d’attaquer le week-end, alors rendez-vous à 1h30 du mat du côté de Philadelphie.