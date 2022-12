Gros programme hier pour cette soirée du lundi, on espère que vous vous êtes régalés pour bien finir le meilleur jour de la semaine, et pour ceux qui auraient loupé le meilleur de la nuit on vous sert un petit Top 10 sur un plateau. C’est pour nous, ça fait plaisir.

La barbe de James Harden était de retour à Houston (pas définitivement hein). Passe à une main millimétrée pour Shake Milton, on prend.

Andrew Nembhard fait du Stephen Curry… sur Stephen Curry. Vous n’aviez pas vu une telle insolence depuis votre crise d’ado.

On se demande si Bol Bol avait ne serait-ce que remarqué la présence de Jordan Nwora sur son passage.

Le parquet de l’American Airlines Center était glissant cette nuit, et Cam Payne en a fait les frais sur ce drive de Luka.

Ivica Zubac a vu traîner un comptable dans la raquette de Charlotte et il a décidé de le postériser sans pitié.

Bruno Fernando a tenté de postériser Joel Embiid, ça sonne comme un début de blague et Jojo l’a pris comme ça. « DEHORS ! »

Shai Gilgeous-Alexander apparaît sur le nouveau générique Beyblade avec ce poster en hyper vitesse sur Onyeka Okongwu (si vous avez la ref, félicitations vous êtes encore jeune).

Onyeka Okongwu, justement, a décidé de se venger sur le pauvre Aleksej Pokusevski qui passait par là : pas content ? Poster dans ta face.

Terance Mann se prend pour un pivot et claque des putbacks sur Nick Richards. Décidément, personne ne veut respecter la raquette des Hornets.

Kawhi Leonard a joué. C’est déjà tellement exceptionnel qu’on pourrait s’arrêter là, mais le Klaw en a décidé autrement et a donc planté un game winner tout en détente pour son retour.