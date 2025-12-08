Stephen Curry (Warriors) de retour en fin de semaine ?

Touché à la cuisse lors d’un match contre Houston le 26 novembre, Stephen Curry pourrait bientôt retrouver les terrains si l’on en croit la dernière update balancée par les Warriors.

Le Chef sera-t-il en tenue face aux Wolves vendredi prochain ? Ou à Portland dimanche ? C’est une possibilité au vu de la bonne progression de Curry dans sa rééducation.

Faisant actuellement des workouts individuels, Steph pourrait participer à l’entraînement collectif des Warriors mercredi et ainsi faire son retour peu après.

Update sur Steph Curry : ça va mieux, il progresse, workout individuels en cours, bientôt collectifs, on prend le temps et on fête Noël avec le retour du Chef. pic.twitter.com/ywOpEJiNZ6

Une bonne nouvelle pour Golden State, qui a réussi à plutôt bien s’en sortir sans le meilleur shooteur de l’histoire. Les Warriors ont remporté trois matchs sur cinq depuis la blessure de Curry, et restent sur deux victoires de suite à Cleveland et Chicago.