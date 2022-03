NBA Top 10 du jour : Dorian Finney-Smith a joué les héros, c’était face aux Kings mais ça compte quand même

Forcément du LeBron James dans le NBA Top 10 du jour, mais surtout une fin de match incroyable entre Dallas et Sacramento. Et en réfléchissant un peu, on est sûr que vous savez qui a gagné et qui a perdu.

Le duel entre LaMelo Ball et Dejounte Murray a été magnifique, et on y a notamment vu ceci.

Cela ? Disons que c’est un beau résumé du match de Miles Bridges. Ouais on l’avait en TTFL, ouais on a le seum.

Incroyable zinzin défensif que ce Jaren Jackson Jr. guette la détente, guette le hang time.

On sous-estime souvent la qualité de passe de Karl-Anthony Towns. Jaden McDaniels, lui, ne la sous-estime pas du tout.

Voici deux des 56 points de LeBron James face aux Warriors, guette la violence de cette phrase.

Josh Green a profité de l’absence de Luka Doncic pour se montrer un peu hier soir.

Karl-Anthony Towns à la passe, Karl-Anthony Towns en puissance, Karl-Anthony Towns du parking, Karl-Anthony Towns au buzzer.

Ja Morant encore dans le Top 10 mais cette fois-ci dans le rôle du passeur.

Les Kings ont mené tout le match face à Dallas mais, évidemment, ont fini par perdre à cause de l’énorme brouette de DORIAN FINNEY-SMITH.