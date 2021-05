La course aux Playoffs : et si les Pelicans… grillaient les Spurs dans la dernière ligne droite ?

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Suns : 118-134

Pistons – Hornets : 99-102

Bucks – Nets : 124-118

Pelicans – Warriors : 108-103

Heat – Mavericks : 113-127

Clippers – Raptors : 105-100

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Pelicans : big up pour commencer aux Suns, qui rejoignent de nouveau le Jazz avec le meilleur meneur bilan de la Ligue, aux Hornets, qui gardent les Wizards à distance respectable, aux Mavericks, pour qui chaque victoire compte désormais double pour éviter le play-in, aux Clippers qui récupèrent la troisième place et une match-up potentielle avec… les Lakers, et enfin aux Bucks, qui se rapprochent plus que jamais du duo de tête à l’Est. Mais la vraie belle opé de la nuit elle est pour les Pelicans, lesquels ont trouvé en Lonzo Ball une belle réponse à Stephen Curry. 37 points à 13/31 au tir dont 8/20 du parking pour l’un, 33 points à 7/13 de chez papa, on vous laisse deviner à qui appartient chaque ligne de stats, et ce matin les Pels ne sont plus qu’à deux petits matchs de la fébrile dixième place des Spurs.

Mauvaise opération du jour – Heat : le Heat restait sur trois victoires de suite et avait l’occasion et l’ambition face à Dallas de se rapprocher de la cinquième place des Hawks, voire de la quatrième des Knicks. Malheureusement Jimmy Butler était absent, malheureusement Tim Hardaway Jr. s’est transformé en Reggie Miller (36 points à 13/24 au tir dont 10/18 du parking), du coup Miami n’y a jamais cru et les voilà de nouveau dans le ventre mou, coincés entre l’objectif initial de Top 4 et la peur de devoir jouer un play-in bien désagréable.

Les affiches du soir

Hawks – Suns

Bucks – Wizards

Nuggets – Knicks

Jazz – Spurs

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Heat

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Pacers – Wizards

Suns – Blazers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Jazz – Blazers ou Warriors

Clippers – Lakers

Nuggets – Mavericks

Play-in tournament : Blazers – Warriors et Grizzlies-Spurs