Victoire solide des Wizards face aux Lakers : enfin une équipe qui a envie de jouer le play-in, même Anthony Davis dit bravo

Washington a de la ressource et n’a désormais perdu que deux fois sur ses treize dernières sorties. Costaud, très costaud, et le play-in se rapproche de plus en plus après cette belle victoire collective face aux Lakers (116-107), où les Wizards ont appliqué une fameuse fable de La Fontaine en ne courant pas, mais en partant à point.

Vous le connaissez ce moment où vous vous dites : « non, ce n’est pas sur ça que ça va basculer quand même ? » Eh bien si, c’est bien sur un tir forcé à la fin des 24 secondes de Talen Horton-Tucker que le vent a tourné cette nuit entre les Wizards et les Lakers. Une possession très mal gérée à 45-47 à la moitié du… deuxième quart-temps, suivie d’un bras roulé de Robin GOAT Lopez et Washington a inversé la vapeur pour ne plus jamais refroidir. Déjà plusieurs minutes que l’eau du lac était en train de bouillir pour les Lakers, incapables d’être régulier plus d’un quart-temps et demi depuis de nombreuses semaines. Ce qui explique évidemment cela c’est qu’il y a des absents depuis belle lurette, mais ce Wizards-Lakers a une nouvelle fois attesté qu’on ne peut pas gagner 50 matchs avec Dennis Schröder en chef d’orchestre et Montrezl Harrell en violoniste. Même si dans un premier temps les Gens du Lac ont pris soin de s’appliquer notamment avec les deux mastodontes Anthony Davis et Andre Drummond, à l’assaut sur tous les rebonds, c’était sans compter sur ce coup du sort signé Robin Lopez, qui a enchaîné deux paniers au bon moment pour offrir une égalisation et une petite avance aux Wizards, avance que les Lakers ne connaîtront donc plus. Et puisque Robin Lopez ressemble beaucoup trop à Tahiti Bob, les joueurs de la capitale se sont ensuite mis en mode vendetta face aux joueurs d’un jaune ressemblant à celui des Simpsons, et ont déroulé un joli basket dont, coucou Anthony Davis, ce tomar venu du Pays du Soleil Levant tout droit sur ta tronche.

Heureusement, Rui Hachimura, partout en défense cette nuit, ne nous a pas blessé AD parce qu’on ne s’en serait pas remis et le boss des Lakers en l’absence de LeBron James a pu faire son match malgré ce sacrifice. En parlant de LeBron et d’eau bouillante, lui est carrément arrivé café à la main et t-shirt dans le short à l’aise Blaise presque en charentaises, mais il s’est vite rhabillé parce qu’il a eu froid dans le dos en voyant certaines séquences de jeu de son équipe. Il faut dire que son équipe a du faire face au MacGyver des parquets, Mister Russell Westbrook. MacGyver car il a encore une fois fait beaucoup et dans tous les secteurs. A la clé (pour serrure à goupilles pour réparer un disjoncteur) : un treizième triple-double ce mois-ci, un 26ème double-double consécutif mais aussi ses 600èmes rebonds et 600èmes assists de la saison, la cinquième fois de sa carrière qu’il atteint ces deux derniers chiffres. Scuze hein. Ah tiens, la victoire des Wizards, il se pourrait bien que ce soit aussi la faute d’un certain arrière élu tout récemment joueur de la semaine et qui a terminé meilleur marqueur du match. Un 10-0 infligé dans le troisième quart-temps au meilleur des moments, deux ou trois shoots ratés de Kyle Kuzma ratés aux pires des moments (mais non ? si si, as always) et l’affaire était dans le sac pour Washington. Ishmael Smith a même inscrit son premier dunk depuis 2018, c’est vous dire l’ampleur des dégâts. Mais pas de braquage cette nuit, les Wizards ont tout payé et ont même laissé un pourboire.

Les Lakers enchaînent les défaites mais restent accolés à leur place de cinquième de la Conférence Ouest. Monsieur LeBron James, il va falloir revenir vite parce que deux ou trois de plus comme celle-ci et ça flirtera bientôt entre Playoffs et play-in toussa toussa. De son côté, Washington ne flirte plus mais démarre pour sa part une véritable idylle avec ledit play-in.