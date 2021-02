Les Français sont les plus gros consommateurs de NBA en Europe : l’Hexagone comme locomotive, venez nous chercher !

Vous le savez, chez TrashTalk, l’objectif constant qui se cache derrière tous les projets, c’est de faire grandir le basket en France, encore et encore, en collaboration avec tous les copains qui participent au développement de la balle orange dans l’Hexagone. Et les derniers chiffres sont formels, la France représente une véritable locomotive en Europe.

C’est à travers une infographie de NBA France qu’on peut voir à quel point l’Hexagone est un pilier pour le développement de la Grande Ligue en Europe. Si le drapeau bleu-blanc-rouge est bien représenté sur les parquets US depuis un bon bout de temps, le marché tricolore n’a peut-être jamais été aussi puissant si l’on prend en compte les différents secteurs (partenariats, réseaux sociaux, ventes de produits dérivés) ainsi que les différentes plateformes de diffusion de contenus NBA (TV, League Pass…). Vous voulez des chiffres ? On va vous donner des chiffres. Niveau ventes de maillots sur le NBA Store Europe, la France est tout simplement première, avec les Lakers de LeBron James qui dominent, normal. Aucune trace des Knicks de Julius Randle par contre, mais ça c’est pas forcément surprenant. Derrière les écrans, on n’est pas mal non plus. On remercie BeIn Sports pour sa douzaine de matchs NBA en live par semaine, plutôt pratique pour suivre ce qui se passe nuit après nuit (les audiences ne mentent pas), et puis niveau League Pass, la France est quatrième en nombre d’abonnés. Quand il s’agit d’avoir une manette en main pour se faire des bastons sur 2K, là aussi y’a une grosse communauté de geeks puisque l’Hexagone est numéro 2 au nombre total de jeux NBA 2K21 vendus. Enfin, dans la catégorie mobile / réseaux sociaux, là c’est carrément le grand chelem : premier en Europe au nombre de visiteurs sur l’appli NBA, premier marché sur NBA Europe Instagram et même marché numéro 1 sur YouTube avec 25 millions de vues en 2019-20. Venez nous chercher !

Vous comprenez bien que si la NBA est venue à Paris il y a un an pour faire un stop et y organiser un match de saison régulière opposant les Hornets aux Bucks, ce n’est pas par hasard. Quand on voit la vitesse avec laquelle les billets sont partis, ça veut tout dire. Malheureusement, pas de Paris Game en 2021 à cause de ce maudit COVID mais la Grande Ligue a déjà annoncé qu’elle comptait bien revenir dans l’Hexagone quand la situation sanitaire le permettra. On croise les doigts pour que ça ne soit pas en 2038, parce que nous on aimerait bien aussi réorganiser des soirées TrashTalk à un moment donné. Se retrouver entre drogués de la NBA un dimanche soir pour un match aux heures européennes, derrière un grand écran et avec un verre à la main, pfiou qu’est-ce que ça manque. Mais ça va revenir, on y croit et en attendant, on va continuer à consommer la NBA comme les geeks que nous sommes, en journée, en pleine nuit, sur BeIn, sur le League Pass, sur Twitter et bien évidemment sur YouTube, lieu idéal pour prendre l’apéro entre copains.

Dans son développement en Europe, la NBA peut compter sur le marché français, qui répond plus que présent à tous les niveaux avec pas moins de 40 sponsors et partenaires, dont Decathlon tout récemment à travers sa marque Tarmak. Parce que oui, la France, c’est une grande terre de basket, une terre de passionnés qui produit régulièrement des pépites capables d’intégrer la Grande Ligue.

Source : NBA France