Élie Okobo clutch pour l’ouverture de la saison de G League avec les Long Island Nets : Kyrie doit être fier

La saison 2020-21 de G League a démarré la nuit dernière dans une bulle près d’Orlando et deux Frenchies étaient sur les parquets pour cette soirée d’ouverture dont un certain Élie Okobo. Le meneur s’est illustré en inscrivant un game winner pour les Nets… mais de Long Island !

Signé par les Nets au début du mois de décembre puis malheureusement coupé dans la foulée, Élie Okobo a rapidement rebondi avec la franchise affiliée de l’équipe new-yorkaise en G League, les Long Island Nets. Arrivé dans les installations de Disneyworld près d’Orlando au cours du mois de janvier pour préparer une saison 2020-21 inédite disputée dans une bulle similaire à celle de la NBA l’an dernier, le Français s’est offert un beau retour au jeu. Six des 18 équipes participant à ce mois de compétition retrouvaient les parquets la nuit dernière et l’ancien joueur des Suns n’a pas perdu de temps en se montrant tout de suite à son aise, tout comme son compatriote et ami Axel Toupane, lui joueur des Santa Cruz Warriors. Moment cocorico messieurs dames ! Pour cette reprise, les Nets affrontaient donc les Iowa Wolves d’Allonzo Trier notamment (26 points) et l’ont finalement emporté 131 à 128. Okobo, titulaire à la mène, n’est lui pas étranger à ce succès avec ses 13 points à 4/10 au tir dont 3/5 de loin, 3 rebonds, 9 passes et 1 interception en 29 minutes de jeu. L’élément le plus marquant reste tout de même le tir à 3-points marqué par le Bordelais à une quinzaine de secondes de la fin et donnant un avantage décisif à son équipe. Sans doute toujours bien décidé à faire son retour en NBA au plus vite, le garçon n’a pas manqué l’occasion de se montrer d’entrée. Son action digne d’un Kyrie Irving ou d’un Stephen Curry a en tout cas pas mal attiré les regards !

banks it nice game winner from @ElieOkobo_0 pic.twitter.com/OZRU0mHrhP — NBA G League (@nbagleague) February 11, 2021

Axel Toupane était lui aussi en forme. Après avoir (pour l’anecdote) marqué le premier panier de cette bulle de G League, le partenaire de jeu de Jeremy Lin (18 points) chez les Santa Cruz Warriors a cumulé 14 points à 5/10 dont 2/4 du parking, 10 rebonds, 2 passes et 1 interception en 33 minutes de jeu sans réussir toutefois à mener son équipe au succès. Les Californiens se sont inclinés 104 à 109 face à la G League Ignite Team de Jonathan Kuminga et consorts. Le duo Okobo/Toupane nous a donc offert une belle nuit pour la France dans l’antichambre de la NBA en attendant les débuts de Jaylen Hoard, démarrant sa saison la nuit prochaine avec l’Oklahoma City Blue.

Élie Okobo s’est montré clutch pour son premier match avec les Long Island Nets, offrant la victoire à son équipe avec un gros tir dans les derniers instants. On se réjouit des débuts réussis de notre Frenchie, mais aussi de l’ancien Strasbourgeois Axel Toupane. On espère une suite d’aventure aussi réussie pour nos deux éléments de l’Équipe de France basket. On les gardera à l’œil lors des prochaines semaines !