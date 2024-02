Après la trade deadline de jeudi (le gros article récap juste ici), certaines franchises semblent mieux outillées en vue des joutes du mois d’avril. D’autres un peu moins, alors que certaines n’ont absolument rien bougé, pas l’time pas l’envie. Forcément, tout ça donne lieu à quelques changements chez les bookmakers. Envie de poser cent boules sur les Clippers champions ? Vous ne seriez pas les seuls…

Updated NBA title outlook following the 2024 trade deadline, per @FDSportsbook: pic.twitter.com/sWrmUIIlU7

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2024



Ce qu’on peut retenir de ce retour post deadline ? Que les arrivées de PJ Washington et Daniel Gafford à Dallas, n’ont pas convaincu la Team Parieurs, et que les Grizzlies ont rejoint les Blazers, les Spurs, les Pistons, les Wizards et les Hornets dans le gang des gros nullos sûrs à 4000% de ne pas être champions NBA cette saison. Que les Knicks ou les Cavs font désormais figure de gros contenders à l’Est, tout comme le Thunder et les Clippers à l’Ouest, mais que le trio Nuggets – Celtics – Bucks reste toujours assez largement en tête des prévisions.

De l’autre côté du miroir ? LeBron James et Stephen Curry sont apparemment finito, on a toujours rêvé écrire cette phrase et ça fait bizarre, alors que les Suns, les Wolves (bizarre) ou les Sixers (plus logique) prennent un peu de plomb dans l’aile, ou plutôt dans la côté et ceci est un jeu de mot, à un accent circonflexe près.

Et vous, quel est désormais votre favori pour le titre suprême en 2024 ? Evan Fournier fait-il des Pistons de vrais contenders ? Peut-on avoir Knicks – Celtics et Clippers – Nuggets en finale de conf ? Faites vos jeux mais, surtout, ne pariez pas l’argent que vous n’avez pas, cordialement, la direction.