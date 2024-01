Au sortir d’une nuit pleine de (très) grosses perfs une info : Doc Rivers fera ses débuts sur le banc des Bucks… lundi soir, à Denver, paye ton cadeau de bienvenu.

Si on devait donner une note au Community Manager des Bucks, ce serait 1/10, et le 1 serait pour le toupet. Pourquoi ? Car en sortie de défaite face aux Cavs, le CM de la franchise du Wisconsin s’est donc dit que c’était le meilleur timing possible pour souhaiter la bienvenue officielle à Doc Rivers sur le banc, avec un bon vieux Whats’up Doc histoire de dédramatiser la chose. Bref, si le CM des Bucks était un joueur, ce serait sans doute quelque chose comme James Bouknight, encore une balle perdue au hasard de la vie.

Ses débuts officiels ? Le remplaçant d’Adrian Griffin les fera donc à Denver lundi soir, chez les champions en titre, on a connu des premières un peu plus tranquilles.

L’intérimaire Joe Prunty évoluera donc encore ce soir sur le banc des Bucks, face aux Pelicans, et laissera sa place au Docteur Rivière, dont on analysera évidemment au microscope les débuts avec Milwaukee, lui qui vient de parapher un contrat à 40 patates après s’être (ré)essayé à l’analyse à la téloche dans les derniers mois. Le spectacle est de retour dans le Wisconsin, à lundi !