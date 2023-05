Tout simplement excellent cette nuit face aux Suns, Nikola Jokic a porté tout Denver sur ses larges épaules pour aller chercher le Game 2. Le Joker monte en puissance dans cette série.

Après le premier match entre les deux équipes, on avait couvert d’éloges Jamal Murray. Il faut dire que le meneur avait sorti le grand jeu. De la même manière, on avait félicité Aaron Gordon pour son apport des deux côtés du terrain. Nikola Jokic ? Une perf solide avec un presque double double-double mais le Joker n’était pas l’homme du match côté Nuggets, plutôt le troisième meilleur joueur.

Cette nuit ? Aucune contestation possible. Avec 39 points, 16 rebonds, 5 passes, 2 interceptions à 57% au tir, le Serbe a pondu une masterclass pour surpasser les Suns. Face à un Devin Booker lui aussi en feu, le double MVP en titre n’a pas vraiment eu le choix. Son coup de chaud dans le troisième quart-temps a permis aux siens de rester dans le sillage de Phoenix alors que le momentum semblait choisir les joueurs de l’Arizona. Et alors que Denver fermait la porte derrière dans le money time, il allait encore faire le taf en attaque pour enfoncer les Suns, avec l’aide de Kentavious Caldwell-Pope.

Jokic tonight: 39 PTS

16 REB

5 AST

2 STL The first player with a 35/15/5/2 playoff game since Jokic last playoffs. pic.twitter.com/UoPO0L7YVi — StatMuse (@statmuse) May 2, 2023

Deandre Ayton et Bismack Biyombo ont bien tout tenté mais le Joker se régale pour le moment dans cette série. Pour Phoenix, il va falloir trouver le moyen de limiter l’impact du Serbe sinon les carottes (ou les Cactus) vont vite être cuites. On prend trop pour acquis Jokic et tout ce qu’il apporte à Denver, que ce soit par son scoring, sa vision du jeu, les hockey assists qui ne se voient sur la boxscore.

C’est très fort ce qu’il nous a sorti cette nuit et dans son sillage, Denver réussit pour le moment à dompter Phoenix sans que personne ne trouve à y redire. Une masterclass supplémentaire pour le Joker à la veille de l’annonce du MVP 2023. De quoi valider le choix des votants ou leur donner des regrets en cas de victoire de Joel Embiid ou Giannis Antetokounmpo ?