Chris Paul envoyé dans le protocole COVID : statut incertain pour les finales de conf’, tout allait un peu trop bien à Phoenix

C’est la breaking news du jour, et elle va vite faire redescendre les fans des Suns de leur nuage. Chris Paul, exceptionnel contre les Nuggets lors des demi-finales de Conférence Ouest, vient d’être placé dans le protocole COVID de la NBA.

Alors ça, on ne l’avait pas vu venir du tout. Si le COVID n’est pas encore complètement derrière nous, il était un peu sorti des esprits ces dernières semaines dans l’univers NBA. Retour en masse des fans en tribunes, des Playoffs qui font plaisir à voir, pas de test positif à signaler… bref on avait presque l’impression de retrouver un monde « normal ». Et puis Shams Charania de The Athletic a balancé une bombe en plein milieu de l’après-midi alors qu’il fait 30° dehors. Chris Paul a été placé dans le protocole sanitaire de la NBA et va ainsi rester sur la touche pendant une période qui reste pour l’instant indéterminée. Pour l’instant, on n’a pas plus d’infos et difficile donc de se projeter pour la suite. Par contre, on peut déjà considérer CP3 comme incertain pour le début des Finales de Conférence Ouest. Comme l’indique Shams, la durée de l’absence pourrait cependant être réduite si le Point God est vacciné, même si bien évidemment cela « dépend des circonstances médicales ». Comme son copain LeBron James, le meneur des Suns est toujours resté discret par rapport à son statut à ce niveau-là. Du coup, pas sûr qu’il puisse bénéficier d’une période d’isolation moins longue, ce qui pourrait vraiment handicaper les Suns dans leur magnifique parcours de Playoffs.

Paul’s status for the start of the Western Conference finals is currently up in the air, sources say. Noteworthy: Depending on the medical circumstance, an isolation period could be shorter for a vaccinated individual. https://t.co/62r5bWzLOh — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2021

En attendant plus de détails en provenance de Shams ou d’Adrian Wojnarowski, on tient à souligner un élément qui compte quand même pas mal dans cette affaire. Les Suns sont déjà qualifiés pour les Finales de Conférence Ouest, tandis que leur futur adversaire se retrouve actuellement dans une grosse bataille avec une série à 2-2. Et qui dit série à 2-2 dit forcément deux matchs supplémentaires. Au plus tôt, l’opposition entre le Jazz et les Clippers se finira vendredi soir, ce qui signifie que la finale de conf’ ne pourra pas débuter avant dimanche, jour où est prévu un potentiel Game 7 entre les deux équipes. Aujourd’hui, le planning du dernier carré n’est pas encore connu mais en cas de septième match entre Utah et Los Angeles, la prochaine série impliquant Phoenix débutera soit mardi soit mercredi prochain. On est donc sur une marge de cinq à sept jours, ce qui peut potentiellement suffire pour permettre à Chris Paul de ne pas rater de match. On croise les doigts pour avoir ce scénario car sinon, ce serait un nouveau chapitre dans le livre « La poisse de CP3 », lui qui a souvent été touché par des pépins en Playoffs comme cette blessure à l’ischio au moment de valider un ticket pour les Finales NBA en 2018.

Terrible nouvelle pour Chris Paul et les Suns. On va surveiller tout ça de très près évidemment mais un gros nuage vient d’apparaître dans le ciel bleu de Phoenix, où le soleil brillait de mille feux ces derniers jours.

