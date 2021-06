Kawhi Leonard forfait pour le Game 5 face au Jazz : coup de massue sur la tête des Clippers, et le pire c’est qu’il pourrait ne même pas revenir

Après Chris Paul et le protocole COVID, nouvelle grosse breaking en provenance du monde impitoyable qu’est la NBA. Kawhi Leonard, touché au genou dans le quatrième quart-temps du Game 4 entre les Clippers et le Jazz, va passer du temps à l’infirmerie et ne pourra donc pas être dispo pour son équipe. Gros coup de massue sur la tête des Angelinos !

« I will be good ». Au micro des journalistes après la rencontre de lundi, Kawhi Leonard s’était pourtant montré rassurant par rapport à son bobo au genou. Même s’il a dû laisser ses coéquipiers conclure sans lui lors des cinq dernières minutes du Game 4 dans la nuit de lundi à mardi, The Klaw semblait avoir évité toute blessure sérieuse et n’avait d’ailleurs pas eu besoin de soins spécifiques sur le banc après sa sortie. Sauf qu’aujourd’hui, une bien mauvaise nouvelle vient de s’abattre sur le groupe de Tyronn Lue. Selon les journalistes d’ESPN Ramona Shelburne et Brian Windhorst, Kawhi Leonard est officiellement forfait pour le Game 5 crucial de cette nuit à Utah entre le Jazz et les Clippers, actuellement à égalité 2-2 dans la série. Visiblement, c’est Kawhi lui-même qui a annoncé la nouvelle mardi soir à ses copains, qui sont probablement un peu KO aujourd’hui. Quand vous perdez votre meilleur joueur, un mec qui tourne à 30,4 points (57,3% au tir, 39,3% du parking, 88% aux lancers-francs), 7,7 rebonds, 4,4 passes et 2,1 interceptions de moyenne, y’a de quoi faire la tronche et honnêtement, on voit mal comment les Californiens pourraient s’en sortir face au leader de l’Ouest sans Leonard, d’autant plus que Mike Conley pourrait revenir ce soir. Paul George va non seulement devoir confirmer ses deux gros matchs au Staples Center mais l’ensemble du supporting cast devra aussi répondre présent encore plus que d’habitude pour espérer compenser l’absence de Leonard.

Mais le pire dans tout ça, c’est qu’en plus du Game 5, Kawhi pourrait tout simplement rater tout le reste de la série si l’on en croit les sources d’ESPN. Si rien n’est officiel pour l’instant par rapport au statut de Leonard pour le sixième match, ça ne sent pas bon tout ça. Pour le moment, on n’a pas de véritables infos concernant la nature et la gravité de la blessure de Kawhi, mais ça a l’air assez sérieux pour qu’il rate un voire plusieurs matchs aussi importants. Pour les Clippers, c’est tout simplement la pire nouvelle possible à ce stade de la saison. Revigorés après leurs deux victoires à la maison, les Angelinos possédaient tout le momentum avant de revenir à Utah et semblaient capables de prendre le contrôle de la série. Désormais, on se demande plutôt si les Clippers arriveront un jour à atteindre ces maudites Finales de Conférence Ouest, ce qui n’est jamais arrivé dans l’histoire de la franchise californienne. Choke ultime en 2020, puis blessure de Kawhi en 2021, c’est dur. On tient à apporter notre soutien sincère à l’ensemble de la communauté Clippers en ces temps difficiles.

Reverra-t-on Kawhi Leonard cette saison ? Ça semble mal embarqué. Alors que les Clippers maîtrisaient le Game 4 avec 16 points d’avance à cinq minutes de la fin, leur saison a peut-être basculé sur une action anodine, avec le genou de Kawhi qui tourne un peu sur une contre-attaque classique. Cette action risque aujourd’hui de provoquer des cauchemars dans toute la Clippers Nation. Et pour couronner le tout, n’oublions pas non plus que Leonard peut potentiellement devenir agent libre cet été…

Source texte : ESPN