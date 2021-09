Les shoots les plus improbables de la saison NBA 2020-21 : fans de HORSE, cette vidéo est faite pour vous

Alors que la prochaine campagne NBA se fait attendre et qu’il reste encore quelques semaines à patienter, l’un des meilleurs moyens pour faire passer le temps est encore de mater un best-of de la saison précédente. Ça tombe bien, on en a un bon aujourd’hui, celui des meilleurs « circus shots ».

On aime bien les tomars, on aime bien les gros blocks et les caviars. Mais ce qu’on kiffe aussi quand on regarde la NBA, ce sont ces tirs tout à fait improbables qui rentrent dans le panier sans trop savoir comment. Parfois c’est de la chance, parfois c’est du skill, parfois c’est les deux, mais le résultat est souvent aussi surprenant que spectaculaire. Dans sa vidéo du jour, la NBA nous sort une compilation de quasiment onze minutes qui va faire votre soirée. Dans le lot ? Stephen Curry évidemment, toujours là pour réussir des trucs venant d’une autre planète. Demandez donc aux Celtics et aux Spurs. Tiens, en parlant des Spurs, on a également du Lonnie Walker IV, qui rentre un panier en pleine chute sur une contre-attaque. Un vrai cirque. On a aussi du plus classique, avec Paul George qui plante une ficelle du milieu de terrain lors d’un match de Playoffs face à Phoenix. Qui a dit que Paulo ne pouvait pas step-up en postseason ? L’incroyable tir de Kevin Durant lors du Game 7 entre les Nets et les Bucks se retrouve également dans cette compilation, pointure 48 ou pas, tandis que le GOAT des Clippers Reggie Jackson termine le tout en beauté contre la bande à Evan Fournier.

Installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter, et appréciez le spectacle. Vous allez voir, vous aurez l’impression de voir une version évoluée du basket.