Ben Simmons testé en tant qu’ailier-fort par les Sixers : Brett Brown semble convaincu, ça va stretch salement à Philly

Et si c’était l’heure du changement à Philly ? Visiblement, il se pourrait bien que Ben Simmons ne soit plus le meneur titulaire des Sixers à Orlando. Le coach de Philadelphie Brett Brown serait actuellement en train de repositionner Bennie au poste 4, tandis que Shake Milton prendrait sa place à la mène. Un sniper à l’intérieur, l’idée se défend.

Alors que les 76ers ne sont pas dans leur meilleure saison, la scène NBA se posait des questions sur les ajustements possibles pour la fin de régulière et les Playoffs. Et on a peut-être un début de réponse par rapport à ce que vont nous proposer Brett Brown et ses hommes à Disney. Impressionnant durant l’absence de Ben Simmons avant la suspension de la campagne, Shake Milton a apparemment convaincu aussi bien son entraîneur que ses coéquipiers (9,5 points de moyenne à 45% derrière l’arc, dont une poussée à 39 puntos face aux Clippers début mars) concernant ses capacités à assumer le poste de meneur titulaire. Et Milton au poste 1 pourrait signifier Simmons au poste 4 aux côtés du Process Joel Embiid. Utilisé essentiellement en tant qu’ailier-fort depuis son arrivée dans la bulle de Mickey, Bennie s’est tout de suite senti à l’aise et régale son coach Brownie. Ce dernier est très élogieux sur le numéro 1 de la Draft 2016 et sur sa trouvaille. Voici ce qu’il a déclaré aux journalistes d’ESPN lors d’une conférence téléphonique.

« Il est tellement dynamique. Parlons simplement de la course. Il n’y a personne de plus rapide en NBA. Donc, avoir toujours le ballon et le dribbler contre cinq gars … faire cela limite certaines de ses meilleures armes. Le regarder parcourir le terrain à toute vitesse, le regarder jouer avec Joel [Embiid], c’était vraiment bien. Je pense qu’ils sont fantastiques ensemble. Comment a-t-il réagi à cela ? Comme une star. Avec maturité. […] Il a été génial pour accepter cela et cartonne dans l’environnement que je viens de décrire. »

La complémentarité entre Simmons et Embiid a souvent été au cœur des débats, et des rumeurs de trade sont même tombées. En même temps, quand vous avez un roster comme celui de Philly et que les résultats ne sont pas à la hauteur, ça jase vite dans les couloirs de la NBA. La nouvelle composition d’équipe forcerait l’intérieur vétéran Al Horford – qui connaît une première saison difficile chez les Sixers – à sortir du banc, tandis que Josh Richardson et Tobias Harris compléteraient le cinq majeur autour de Shake It Up, Benjamin Simon et Joel « Le Tonnerre de Yaoundé », à moins que ça soit le surnom d’un combattant d’UFC… enfin bref. Avec son handle, son shoot, sa vision du jeu, ses qualités athlétiques (2m08, ne l’oublions pas) et son toucher près du panier, le Rookie of the Year 2018 pourrait se sentir comme un poisson dans l’eau à ce nouveau poste. 2K y avait déjà pensé avant, il était temps de se rendre compte qu’il fallait modifier quelque chose dans l’utilisation des deux zigotos. Très modeste dans sa déclaration pour ESPN, le principal intéressé a l’air d’apprécier l’idée :

« J’ai l’impression d’avoir un QI très élevé sur le terrain, de voir les choses différemment et de pouvoir très bien passer le ballon, c’est donc une menace. Mais j’aime jouer dans cette situation de pick-and-roll, ou de pick-and-pop, peu importe. Cela nous donne tellement d’options différentes et c’est difficile à défendre. »

Avec l’un des rosters les plus dangereux sur le papier à l’Est, les Sixers doivent trouver une solution pour se relancer dans la course aux Finales et au titre. La paire Horford-Embiid ne fonctionnait pas, des problèmes se faisaient ressentir dans le jeu entre Simmons et Embiid quand le premier était à la mène, alors autant mettre les deux à l’intérieur. Ça ne règle pas vraiment le souci du stretching mais faisons confiance à Shake pour faire oublier ça !

Source texte : ESPN