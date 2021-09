Les Sixers ne veulent rien lâcher sur le dossier Ben Simmons : on prévient, la saga de l’été n’est pas près de se terminer

C’est le gros dossier de l’intersaison, et pour l’instant il peine à se débloquer. On parle évidemment du cas Ben Simmons, toujours à Philadelphie malgré un divorce qui semble aujourd’hui inévitable. La grosse contrepartie demandée par les Sixers empêche pour l’instant les potentielles négociations d’aboutir, mais ce n’est pas pour autant que le boss Daryl Morey va baisser sa demande. Et malgré les « menaces » de Ben Simmons, Philly ne veut rien lâcher.

En demandant officiellement un transfert et en affirmant qu’il ne se pointera pas au camp d’entraînement à la fin du mois, Ben Simmons a tenté de mettre un coup de pression aux Sixers histoire d’obtenir le transfert qu’il recherche. Si les deux camps sont d’accord sur le fait qu’un trade représente la meilleure chose pour la franchise comme pour le joueur, ce n’est pas pour autant que les Sixers vont échanger Simmons contre n’importe qui. On le sait, le président des opérations basket Daryl Morey recherche une grosse contrepartie pour son triple All-Star. Bah oui, pas question pour Daryl de réaliser un échange qui n’aide pas Philadelphie dans son objectif de remporter un titre à court terme. Sauf que vu la gueule du marché actuel et la faible cote de Simmons suite à ses Playoffs 2021 éclatés, il y a un gros décalage entre les envies de Morey et la réalité. Un décalage qui rend pour l’instant tout échange impossible. Et si aucun transfert n’est réalisé d’ici le début du camp d’entraînement des Sixers, il sera intéressant de voir comment la situation va évoluer à Philadelphie par rapport à Ben Simmons. Si l’on en croit Tom Moore du Bucks County Courier Times (un journal de la banlieue de Philly), les Sixers sont prêts à mettre à l’amende Simmons tant qu’il sèchera les rendez-vous avec son équipe : camp d’entraînement, présaison ect.

More #NBA source: 'Eventually he's going to show up. (#Sixers will) go from there.' They apparently plan to fine Simmons if he doesn't attend 2021-22 camp, preseason & so on. Don't want to trade for draft picks & try to convert to players. Can't get any of 5-10 NBA guys they like https://t.co/CVfFbQLJH4 — Tom Moore (@TomMoorePhilly) September 15, 2021

Traduction, Daryl Morey ne veut pas jouer selon les règles que tente d’imposer le camp Simmons. Même si la situation pourrait devenir de plus en plus inconfortable pour tout le monde, les Sixers semblent prêts à aller dans cette direction au lieu de réaliser un transfert qui ne correspond pas à leurs attentes (c’est-à-dire avec au moins un joueur calibre All-Star en échange). Morey, qui possède un joli historique en matière de gros transferts, sait qu’il ne peut pas se planter sur le dossier Simmons car on est véritablement à un tournant pour les Sixers de Joel Embiid. Avec cette stratégie, la franchise de Philly s’attend à voir Ben Simmons revenir à un moment donné dans le groupe, pour ensuite aviser en espérant que la situation s’améliore afin de trouver une ouverture. Honnêtement, on a un peu de mal à imaginer un tel scénario à l’heure de ces lignes, et on imagine que le camp Simmons – qui n’a pas l’intention d’aider les Sixers dans ce dossier – a d’autres projets également. Récemment, Brian Windhorst d’ESPN avait déclaré que Simmons était prêt à sacrifier plus d’un million de dollars en amendes (1,3 million exactement s’il décide de sécher le camp d’entraînement) pour tenter de forcer son transfert. Alors certes, pour un joueur qui va rentrer dans la deuxième année d’un contrat de 177 millions de dollars sur cinq ans, c’est pas énorme mais ça reste un million de billets verts tout de même. Cela montre à quel point le Boomer ne veut plus entendre parler de Philly…

Ben Simmons ne veut plus entendre parler des Sixers, les Sixers ne veulent pas écouter les offres ne correspondant pas à leurs attentes, c’est ce qu’on appelle être dans une belle impasse. La résolution du dossier Simmons, ce n’est donc probablement pas pour demain, et l’atmosphère risque de devenir de plus en plus lourde à Philly dans les semaines à venir…

Source texte : @TomMoorePhilly