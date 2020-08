Les Nets passent à la caisse : 25 000 dollars d’amende, voilà ce que ça fait quand on aligne des plombiers contre les Bucks

Ça commence, allez. Il fallait bien que la police de la NBA tombe sur une équipe et lui flanque une belle prune, sinon la reprise de la Ligue n’aurait pas été complète. Ce sont donc les Nets qui ont sorti le portefeuille pour une histoire pas très claire de rapports de blessures, eux qui ont notamment joué avec une équipe Z contre Milwaukee. En même temps, c’est pas comme si Brooklyn avait un autre choix que celui de faire jouer des jardiniers.

Adam Silver est enfin satisfait, car il a pu faire appliquer sa loi chez Mickey. Pour préchauffer avant les Playoffs, le boss de la Grande Ligue inflige une amende de 25 000 dollars aux Nets. Motif ? On ne sait pas trop, le communiqué officiel de la NBA fait état d’un non-respect de la politique de la Ligue en matière de rapport médicaux. Ça reste bien flou, mais le match contre les Bucks pourrait être l’une des causes de cette sanction. Caris LeVert, Joe Harris et Jarrett Allen sont en effet restés en costard pour la rencontre, s’ajoutant ainsi à la longue liste de forfaits à Brooklyn.

« La NBA a annoncé aujourd’hui que les Brooklyn Nets avaient été sanctionnés à hauteur de 25 000 dollars pour non-respect des règles de la Ligue concernant le rapport des blessures. »

Malgré tout, si la partie face à Milwaukee s’avérait bien être l’une des sources du rappel à l’ordre, il faudrait aussi comprendre ce qui a motivé les Nets à ne pas faire jouer leurs meilleurs éléments. Déjà, ça a dû bien traîner des pieds au moment de prendre l’avion pour Orlando. Bah oui, pas de Spencer Dinwiddie, de Kyrie Irving, ni de Kevin Durant sur la feuille d’embarquement, ça fait déjà un énorme poids en moins pour Brooklyn. Avec leurs nombreux absents, les Nets ont débarqué chez Mickey sans grande ambition, à part peut-être développer des jeunes. Alors quand il y a un back-to-back à jouer contre Milwaukee et Boston, autant laisser certains éléments importants sur la touche. Le plus important à Brooklyn, c’est la saison prochaine, et Sean Marks n’a pas fait autant de chantier depuis 2016 pour tout foutre en l’air dans un parc d’attraction. Mais ça aurait quand même été trop flagrant de laisser Washington aller en Playoffs, d’autant plus que les Wizards sont eux aussi venus avec leurs U17 à Orlando. On devrait donc assister à un premier tour de Playoffs où les Nets se coltineront les Raptors ou alors la bande à Giannis. Dans tous les cas, ça pue le coup de balai et le retour illico à New York pour se préparer au mieux à une année qui sera capitale du côté du Barclays Center.

Au final, c’est quand même très flou tout ça, mais les Nets vont devoir passer à la caisse. Visiblement, la NBA n’a pas trop kiffé voir une équipe de N3 sur les parquets de Mickey, même si elle a battu la meilleure formation de la Ligue.

Source texte : NBA / Shams Charania de The Athletic