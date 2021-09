Tyrese Maxey ne veut pas quitter les Sixers : bazardé dans les rumeurs sur Ben Simmons, le jeunot est bien à Philly

Alors que le dossier Ben Simmons a pris un gros coup de chaud depuis la récente demande de transfert de l’Australien, un nom est apparu à plusieurs reprises parmi les rumeurs : Tyrese Maxey. Possédant le même agent que Simmons, à savoir le puissant Rich Paul, le sophomore semblait lié directement au Boomer et à son avenir, mais tout cela vient juste d’être démenti.

« Rich Paul souhaite voir Ben Simmons et Tyrese Maxey quitter Philadelphie », « Un transfert de Ben Simmons devrait également impliquer Tyrese Maxey ». Voilà ce qu’on a pu lire ces derniers jours en plus des possibilités de trade et autres rumeurs impliquant Simmons. Des bruits de couloir provenant de Jason Dumas, insider pour KRON4 News et Bleacher Report, qui avait même indiqué que plusieurs événements communautaires impliquant Maxey devaient être annulés pour éviter que le sophomore ne s’implante trop à Philly avant un possible transfert. Sauf qu’au final, tout ça a été balayé d’un revers de manche par… Jason Dumas lui-même, qui n’a pas hésité à utiliser le mot « update » pour dire exactement le contraire. En effet, si l’on en croit son dernier tweet, Tyrese Maxey est très « excité » – tout comme Rich Paul visiblement – par rapport à la saison à venir chez les Sixers, ce qui a du sens sachant qu’un départ de Ben Simmons devrait ouvrir pas mal d’opportunités à celui qui reste sur une saison rookie plutôt prometteuse avec 8 points (46,2% de réussite au tir) et 2 passes décisives de moyenne en 15 minutes de jeu. Tyrese avait même sorti quelques perfs intéressantes en Playoffs pendant que Simmons se plantait en beauté, de quoi imaginer de belles choses pour le jeunot formé à Kentucky. Bref, tout ça pour dire que le destin de Tyrese Maxey ne semble finalement pas lié à celui de Ben Simmons.

Source: There’s a high chance that Tyrese Maxey will be a part of any Ben Simmons trade. Rich Paul would like both of his clients out of Philadelphia. — Jason Dumas (@JDumasReports) August 31, 2021

Update: Tyrese Maxey is excited about this upcoming year with the Sixers as is Rich Paul and the 76ers. Paul does not want Tyrese out of Philly. However, the Ben Simmons situation is totally separate. — Jason Dumas (@JDumasReports) September 1, 2021

Du coup, est-ce que ça signifie que l’info de base était totalement une fake news et que les sources de notre ami Jason sont foireuses ? C’est possible. Durant l’intersaison, il y a à boire et à manger en matière de rumeurs et certaines sont clairement infondées. Cependant, on sait qu’il se passe toujours beaucoup de choses dans les coulisses de la NBA et ce retournement de veste de l’insider ne veut pas forcément dire qu’il n’y a aucune part de vérité dans le premier tweet. Juste pour le contexte, on vous rappelle qu’un certain Nerlens Noel a récemment engagé des poursuites contre l’agent Rich Paul pour une perte de quasiment 60 millions de dollars en salaire lors de la Free Agency 2017. La plainte de l’intérieur implique notamment les Sixers – comme par hasard – puisque Paul aurait selon celle-ci ignoré l’intérêt de Philadelphie et d’autres équipes pour Noel l’année suivante, quand il était agent libre non restrictif. Le pote de LeBron n’aurait pas informé son client par rapport aux équipes intéressées par son profil (dont les Sixers), Noel signant finalement au Thunder pour deux saisons et seulement… 3,7 millions de dollars en 2018. Cette plainte a notamment pour objectif de montrer que Paul n’a pas assumé ses responsabilités concernant son client, préférant plutôt se focaliser sur les stars qu’il représente. Dans l’univers NBA, c’est souvent l’angle d’attaque utilisé par les détracteurs et rivaux de Rich Paul pour le critiquer. Du coup, pour en revenir à Tyrese Maxey, on peut avoir l’impression qu’il a été balancé dans le dossier Ben Simmons pour des intérêts qui dépasse son cas personnel, sans rien demander. Et ça, évidemment, ce n’est pas vraiment une bonne image pour Rich Paul, qui a très bien pu changer son fusil d’épaule entre-temps suite au leak de Jason Dumas. Peut-être que Tyrese Maxey a également fait passer un message à son agent, en lui disant qu’il était très bien à Philly. Qui sait ?

On ne saura jamais vraiment ce qui se cache derrière tout ça mais que les fans des Sixers se rassurent, Tyrese Maxey ne devrait pas quitter Philadelphie de sitôt. Apprécié à Philly, prometteur et sous contrat jusqu’en 2024 au moins, le jeunot a de belles heures devant lui sous le maillot des Sixers.

Source texte : @JDumasReports