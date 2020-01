180€ à gagner avec un pari sur un match à Paris !

On est vendredi. Le weekend arrive ! Mais la NBA ne s’arrête pas pour autant. Loin de là puisqu’un match historique se jouera ce soir à Paris entre les Bucks et les Hornets. En plus, ce sont dix autres rencontres qui sont au programme d’une nouvelle nuit de folie dans la Grande Ligue. Du coup, on sort son nez fin (ou creux), on nettoie sa boule de cristal, et on se concentre pour poser le bon pari !

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

21h00 : Hornets (8,00) – Bucks (1,10)

01h00 : Pistons (1,82) – Grizzlies (1,96)

01h00 : Magic (1,79) – Celtics (2,04)

01h30 : Knicks (3,85) – Raptors (1,26)

02h00 : Bulls (1,72) – Kings (2,13)

02h00 : Heat (2,18) – Clippers (1,69)

02h00 : Wolves (2,80) – Rockets (1,42)

02h00 : Pelicans (1,53) – Nuggets (2,52)

02h00 : Thunder (1,11) – Hawks (5,75)

02h30 : Spurs (1,54) – Suns (2,50)

04h30 : Warriors (2,88) – Pacers (1,41)

Le pari principal du jour

Milwaukee gagne de 13 points ou plus contre les Hornets (1,80) : sans vouloir jouer les rabats-joies, un bel écart existe quand même entre les deux équipes qui s’affronteront dans nos belles contrées ce soir. Les Hornets font déjà une bien meilleure saison qu’espéré mais ils sont un peu rentrés dans le rang depuis quelques semaines déjà et ils restent sur sept défaites de suite. A l’inverse, les Bucks roulent sur la Ligue et n’ont plus perdu depuis sept matchs. La différence de niveau devrait donc être assez flagrante avec un MVP qui voudra probablement briller sur son continent. Il ne nous reste plus qu’à souhaiter un match serré pendant trois quart-temps et demi pour nous offrir du spectacle et un coup d’accélérateur de la part de Milwaukee dans le money-time pour boucler l’affaire et nous faire remporter la mise.

Une autre cote tentante

Nicolas Batum marque au moins 20 points face aux Bucks (9,00) : vous nous dites parfois qu’on manque de challenge, alors en voici un gros. Cette saison le pick de Batman au scoring est de 13 unités face aux Pistons. Mais face au public français, dans une salle qu’il est le seul à bien connaître, Nico va vouloir marquer ce premier match saison régulière de l’histoire sur le sol français de son emprunte. Avec un peu de temps de jeu supplémentaire pour l’occasion, le capitaine des Bleus pourrait essayer de faire chauffer les ficelles et on n’est pas à l’abris d’une petite enflammade pour l’ancien Manceau qui possède un pied-à-terre à Paname. Ça faisait dix ans qu’on attendait un match dans la capitale, et ça faisait presque autant de temps qu’on rêvait de poser une cote pareille. Allez, brouette.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).