Preview NBA Paris Game 2020 : c’est quoi le slogan déjà, Paris est magique c’est ça ?

24 janvier 2020. Ça fait des mois que tous les fans français de la balle orange attendent cette date, entourée en bleu-blanc-rouge sur leur calendrier. Et ça y est, le moment tant attendu est enfin arrivé. Hornets – Bucks à Paris (oui oui, Paris), c’est pour ce soir !

Il y aura donc un match de saison régulière NBA sur le sol français ce soir. On répète. Il y aura donc un match de saison régulière NBA sur le sol français ce soir, et ce pour la toute première fois de l’histoire. Est-ce qu’on se rend vraiment compte de cette phrase ? Clairement, ça sera un très grand moment pour tous les drogués que nous sommes. Parce que quand on a l’habitude de se lever en pleine nuit pour voir un Suns – Wizards, ce Hornets – Bucks à Paris sonne un peu comme une récompense. Avoir un match chez nous, ça fait quelque chose et c’est évidemment une étape importante dans le processus de développement de la NBA en France. Et puis bon, il y a quand même le MVP en titre qui débarque et la meilleure équipe de la Grande Ligue cette année. Les Bucks sont à 39 victoires pour 6 défaites, et Giannis Antetokounmpo est bien parti pour décrocher un second Maurice Podoloff Trophy en juin prochain tellement il domine la concurrence. Autrement dit, l’élite de la NBA sera à Paname, histoire de faire les choses bien. Alors oui, en face, on n’a pas l’équipe la plus hype du monde avec les Charlotte Hornets, 12è de l’Est avec 15 victoires pour 30 défaites. Mais on ne va pas faire la fine bouche non plus hein, d’autant plus qu’un certain Michael Jordan sera sur place. Michael Jordan quoi !

Au final, rien que tout ça, ça va faire notre soirée. On va kiffer le moment bien comme il faut. Peu importe le résultat, peu importe le scénario. On ne va pas se le cacher, y’a moyen que ça se termine en blowout cette affaire. La différence de niveau entre les deux équipes est grande, et on sait à quel point les Bucks massacrent leurs adversaires cette saison. Sur leurs sept derniers matchs, tous remportés, les Daims ont planté cinq blowouts. +21 à Sacramento, +21 à Portland, +26 contre New York, +20 à Brooklyn et +13 contre Chicago. C’est sale, très sale. Tellement sale que Giannis ne joue que trois quart-temps par rencontre en ce moment. Et quand on sait que les Frelons sont sur sept défaites consécutives, on n’a pas trop confiance sur leurs capacités à rivaliser très longtemps avec Milwaukee. Les hommes de James Borrego n’ont pas gagné depuis le 4 janvier dernier. C’était face à Dallas dans le Texas. Ça remonte quand même. Après, qui sait, peut-être que la magie de Paris va nous permettre d’assister à un scénario WTF. Peut-être que la magie de Paris va nous permettre d’assister à un festival de Cody Zeller. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. En tout cas, on va se laisser surprendre pour le premier match de saison régulière en France.

Tous les fans de la NBA en France vont regarder ce Hornets – Bucks d’un œil différent. Ça sera un moment spécial, un match pas comme les autres. Alors clairement, on va kiffer ça bien comme il faut, que ce soit sur place à l’AccorHotels Arena ou en live sur YouTube.