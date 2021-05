Preview de la soirée NBA : soyez à l’heure car une équipe pourrait vite se retrouver en vacances

Le week-end, c’est marathon NBA à l’occasion des Playoffs. Cette soirée peut condamner définitivement le Heat et enfoncer les Blazers et les Wizards. On entre dans le clutch time du premier tour et il ne faudra pas faire caca-culotte.

19h30 : Heat – Bucks : Il se pourrait bien que ce soit le match final dans cette série si les Bucks arrivent aussi investis que lors des trois premières rencontres. Mais ils sont légèrement affaiblis, Donte DiVincenzo ratera la suite des Playoffs pour une déchirure à la cheville. Le Heat de son côté devra se réveiller s’il veut effectuer un exploit encore jamais réalisé dans l’histoire des Playoffs : remonter un 3-0. Il faudra pour cela que Jimmy Butler se réveille enfin, que Bam Adebayo contribue plus, et pourquoi pas espérer un sursaut de Tyler Herro qui avait fait tant de mal à Milwaukee dans le clutch l’an dernier dans la bulle. Réponse ce soir pour un rendez-vous immanquable (surtout pour regarder une finale de FA Cup upgradée).

22h : Blazers – Nuggets : Les Nuggets ont impressionné et les Blazers déçoivent pour le moment. Hormis Lillard qui a su sortir des performances XXL, Portland trébuche sur des Nuggets en feu. Jokic mange Jusuf Nurkic, la défense extérieure de Portland est pitoyable à tel point que Austin Rivers ferait presque oublier Jamal Murray. Il faudra que Portland réussisse à resserrer un peu les espaces, et que Nurkic ne se fasse pas expulser dans le troisième quart-temps cette fois-ci. Avec Enes Kanter, Portland ne fera pas mieux en défense et une défaite à la maison les mettrait dans une position bien inconfortable.

1h : Wizards – Sixers : Les Wizards ont encore leur destin entre leurs mains, mais il va falloir se réveiller. Russell Westbrook, bien contenu par le duo Simmons – Thybulle, ne pèse pas pour le moment dans les rencontres. Washington va devoir compter sur une grosse performance de son meneur pour espérer continuer dans ces Playoffs en croisant les doigts pour qu’il soit bien en tenue après sa sortie sur blessure lors du Game 2. Bradley Beal ne peut pas espérer beaucoup mieux, déjà très en forme dans la série pour le moment. Il pourrait peut-être s’inspirer du scénario d’hier entre Celtics et Brooklyn et de la prestation de Tatum pour porter son équipe encore un peu plus haut. Mais Philadelphie en a encore sous la semelle et pourrait écraser complètement la série dès ce soir. Si Joel Embiid se réveille, Washington pourrait bien faire quelques cauchemars du pivot Camerounais. C’est un must-win pour les Wizards, mais il va falloir un Exploit (oui avec un E majuscule).

3h30 : Jazz – Grizzlies : Sur le papier, cette série n’était pas la plus sexy, mais à l’Ouest, elle devient une des meilleures à regarder lors de ce premier tour. Après une victoire au premier match, portés par un Dillon Brooks plus qu’impressionnant avec 31 point et 7 rebonds, c’est Ja Morant qui a sali la défense d’Utah lors du Game 2 avec 44 points et un nom qui prend de plus en plus d’ampleur dans les grands rendez-vous. Mais ne vous méprenez pas, Utah a arraché ce Game 2 et les mormons ont montré qu’ils ne paniquaient pas après le revers du premier match. Avec Spida de retour, Utah va chercher à reprendre l’avantage du terrain sur de valeureux Grizzlies qui ne se laisseront pas faire au FedEx Forum.

Les Games 3 et 4 des Playoffs sont ceux qui forgent le destin d’une série, et à plus d’un titre ce soir, ils seront décisifs. Alors sortez vos meilleurs binouzes, commandez vos meilleures pizzas : il faut suivre ce match dans les conditions les plus festives possibles pour provoquer de grands matchs.