Le pari NBA du jour : 300€ à gagner en misant sur un Jimmy Butler qui donne tout pour éviter le sweep

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce samedi 29 mai, c’est un programme alléchant que nous offre la NBA avec quatre matchs de Playoffs au menu. Voilà qui nous donne encore une fois de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

19h30 : Heat (2,70) – Bucks (1,56)

22h00 : Blazers (1,55) – Nuggets (2,75)

01h00 : Wizards (3,25) – Sixers (1,42)

03h30 : Grizzlies (2,90) – Jazz (1,51)

Le pari qu’on sent bien

Jimmy Butler marque au moins 25 points face aux Bucks (2,05) : le Heat est dos au mur, Jimmy Butler n’est que l’ombre de lui-même dans cette série face aux Bucks, alors s’il y a bien un moment pour jeter toutes ses forces dans la bataille, c’est ce soir. On ne peut tout simplement pas imaginer Jimmy quitter la scène sans un ultime baroud d’honneur. C’est pour cela qu’on veut miser sur lui ce soir. 25 points à marquer, ça semble beaucoup comme ça quand on sait qu’il tourne à 15,3 points de moyenne sur les trois premiers matchs contre Milwaukee, mais il possède trop de fierté et trop de talent pour ne pas exploser au moins une fois.

Le pari combiné à tenter

Les Blazers battent les Nuggets et les Sixers gagnent par au moins deux points d’écart chez les Wizards (2,25) : alors qu’ils avaient récupéré l’avantage du terrain face aux Nuggets dès le Game 1 de la série, les Blazers ont laissé filer le Game 3 à la maison. Ce soir, c’est victoire impérative pour éviter d’être menés 3-1. On compte sur ce sentiment d’urgence pour pronostiquer une victoire de Portland à la maison, sous l’impulsion d’un Damian Lillard qui va tout faire pour remettre les deux équipes à égalité. Un peu plus tard dans la soirée, on voit bien les Sixers enfoncer les Wizards chez eux avec une victoire d’au moins deux points. On l’a vu au Game 2, il y a plusieurs classes d’écart entre le premier et le huitième de l’Est. Les Wizards seront certes poussés par leur public mais avec un Russell Westbrook incertain et sûrement pas à 100% s’il joue, difficile de croire en eux.

Une petite folie pour finir ?

Les Grizzlies battent le Jazz (2,90) : et si on misait sur la bande à Ja Morant ? Vu la forme de la pépite de Memphis, les Grizzlies pourraient faire douter Utah ce soir. Ils vont jouer devant leur public qui va vraiment les pousser, ils ont déjà prouvé qu’ils pouvaient faire mal au Jazz (certes sans Donovan Mitchell), alors on se dit qu’il y a peut-être un coup à faire, surtout vu la cote.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.