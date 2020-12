Dennis Schroder veut le poste de meneur titulaire des Lakers : en voilà une jolie liste pour le père Noël, sinon LeBron il en pense quoi ?

Arrivé à Los Angeles après deux saisons de bonne facture où il fut sage et prolifique avec le Thunder, Dennis Schroder arrive en grande pompe en Californie avec l’ambition de mener les Lakers à un back-to-back… Les mener dans tous les sens du terme.

Abondance de biens ne nuit pas. Encore heureux pour les Lakers, qui empilent les assets comme s’il en pleuvait. Toutefois, abondance d’hommes est égal à abondance d’ego et celui de Dennis Schroder ne semble plus vouloir se cantonner au banc. Dommage pour certains quand on sait qu’on parle ici du deuxième de la course au Sixième Homme de l’Année 2020 derrière son nouveau coéquipier Montrezl Harrell. Normal pour d’autres, au vu de sa production statistique (18,9 points à 47% au tir dont 38,5% de loin et 84% aux lancers, 4 assists et même 3,6 rebonds en 31 minutes par match en sortie de banc) et de ce qu’il peut apporter en étant sur le terrain d’entrée de jeu.

Quoi qu’il en soit, la démarche peut s’entendre pour celui qui rentre dans sa dernière année de contrat à 15,5 millions. Ce qui surprend, c’est plutôt le fait… que ça sort un peu de nulle part. Son arrivée collait parfaitement au rôle qu’il avait entretenu deux années durant dans la franchise de l’Oklahoma. On le voyait bien dynamiter le second quart en sortie de banc, ballon en main. Mais visiblement, il a donc un autre plan en tête (via ESPN).

Dennis Schroder is looking to make an impact as a starter for the Lakers 💥 pic.twitter.com/8zGMsASc34 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 1, 2020

« J’ai déjà joué le rôle de sixième homme deux ans à OKC. J’essaye d’avancer et avec Anthony Davis et LeBron James, je peux être utile en tant que titulaire à la mène. »

Cette envie d’être titulaire et donc d’abandonner son rôle de sixième homme n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les Angelinos, qui se satisfaisaient pleinement de leur échange Danny Green – Dennis Schroder. Alors certes, les agents du joueur Alex Saratsis et Jeff Austin auraient échangé sur ce point avec le board californien avant le deal. Ce serait toutefois oublier qui a le pouvoir chez les Purple and Gold. Et qui a la mène aussi. Indices : il aime bien avoir le ballon, vient de remettre les Lakers au sommet, ça commence par LeBron et ça finit par James. À ce sujet-là, l’Allemand de 27 ans se voit plutôt décharger LeBron d’un poids :

« Je pense que LeBron n’a pas besoin d’avoir autant d’infos en tête. Je peux monter la balle, demander un système et le mettre en position de marquer. Je pense que c’est bien s’il joue plus sans ballon. Je pense que c’est pour ça que l’on m’a fait venir »

Fondamentalement, cette association fait sens mais créerait un manque au niveau de la rotation derrière ce même Schroder. Qui pourrait alors remplir le rôle de meneur remplaçant ? Alex Caruso ? Voilà que l’on se mettrait à regretter Rajon Rondo à Los Angeles. Recruté pour mettre du piment sur les parquets, Schroder n’a pas attendu le camp d’entraînement pour en mettre en dehors. Et voilà qu’après une Free Agency taille patron, les Lakers vont devoir clarifier leur situation rapidement pour pouvoir aborder la saison sous les meilleurs auspices.

Sur le toit de la planète basket depuis le titre d’octobre et une Free Agency de luxe, voilà que Frank Vogel va devoir se muer en assistante sociale pour gérer les envies de chaque joueur. Mais si Schroder enraye la mécanique, on pourra toujours compter sur LeBron pour remettre les pendules à l’heure.

Source texte : ESPN