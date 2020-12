Stephen Curry veut rester fidèle aux Warriors toute sa carrière : une statue géante est déjà en préparation devant le Chase Center

Dans trois semaines, Stephen Curry débutera sa douzième saison NBA, la douzième avec le maillot de Golden State. Et fidèle à sa franchise, il entend l’être jusqu’au bout, puisqu’il déclare vouloir rejoindre le club des joueurs qui n’ont évolué que dans une seule franchise pendant toute leur carrière.

A l’aube de sa douzième saison NBA, Stephen Curry n’est plus à présenter. Depuis des années maintenant, Baby Face enchaîne les récompenses individuelles comme les titres collectifs comme il enchaîne les tirs derrière l’arc : facilement. Pas de doute, le leader de la dynastie des Warriors de la deuxième partie de la dernière décennie est aujourd’hui encore l’une figure de proues de la NBA dans le monde entier. Une star au-delà du terrain, ce qui l’a poussé à présenter son nouveau projet : hier, Steph annonçait la Curry Brand, sa nouvelle marque en collaboration avec son équipementier Under Armour. A l’occasion de cette annonce, le Chef a donné une interview à Zach Frydenlund du magazine Complex, dans laquelle il a pu parler de sa marque mais également de la future saison des Warriors et de son statut dans la Ligue. A 32 ans, le seul MVP unanime de l’histoire déchaine toujours autant les passions, en particulier des membres de la Dub Nation qui ont vu l’évolution de leur petit protégé sous leurs couleurs depuis qu’il a débarqué dans la Grande Ligue à la Draft 2009. Eternel Guerrier, il apparait aujourd’hui plus proche de la fin que du début et le journaliste en a donc profité pour demander à l’intéressé s’il avait dans un coin de la tête l’idée de rejoindre le club des joueurs qui n’ont joué que dans une seule franchise pendant toute leur carrière, comme Kobe Bryant ou Dirk Nowitzki. La réponse du numéro 30 est plutôt explicite :

« A 1000%. Comme je l’ai dit, tout va très vite. Mais c’est définitivement quelque chose que je garde en tête dans la mesure où ça va être ma douzième année. Nous avons accompli beaucoup de choses ici, on a développé une vraie culture et jouer pour ces fans, notre propriétaire et tout le reste de l’organisation est un plaisir. J’adorerais être encore dans ce club quand je déciderai d’arrêter. Ça rappelle forcément ces légendes qui ont non seulement joué pour [une équipe] toute leur carrière, mais qui ont connu autant de succès. La longévité est un bel objectif à poursuivre pour voir comment tirer le meilleur parti de sa carrière et de le faire pour une seule organisation et une seule fan base. On verra donc ce qui se passera. »

Les Dubs peuvent exulter. Leur chouchou aurait donc prévu de rester fidèle au poste jusqu’à la fin de sa carrière et de rejoindre le cercle très fermé des joueurs qui sont restés dans la même maison pendant tout leur passage en NBA. Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Bill Russell, Larry Bird, Magic Johnson, ou encore Isiah Thomas, pour ne citer qu’eux : on est sur une liste encore plus violente que la liste au Père Noël de ton petit cousin de huit ans. Mais malgré tous ces beaux noms de légendes qui formeraient une équipe bien sympatoche au playground du coin, la volonté annoncée de Stephen Curry apparaît comme une exception dans la Ligue actuelle. Aujourd’hui, de moins en moins de joueurs annoncent leur volonté d’être fidèle à la même tunique toute leur carrière, et l’appel des superteams ou des baguouzes et souvent plus fort que la fidélité. Récemment, on a pu entendre Bradley Beal avoir ce genre de discours s’agissant des Wizards, mais la mode est plutôt dans les déménagements fréquents que dans la monogamie de franchise. Mais pour Steph, avec deux titres de MVP de saison régulière et trois bagues en cinq ans, il n’y a plus grand-chose à aller chercher dans une autre équipe et donc aucune raison de quitter le soleil californien et le brouillard de San Francisco. Allez, on enfile une douzième fois un nouveau maillot des Dubs et on va chercher ce titre de MVP des Finales qui manque tant à l’armoire à trophées.

Aucun doute, Stephen Curry est déjà une légende des Warriors alors même qu’il lui reste encore quelques années à tirer dans la Grande Ligue. Avec 12 saisons dans les pattes et des records à la pelle, le boss des Dubs est déjà en train de s’assurer une jolie statue devant le Chase Center, mais il a été clair : son avenir est à San Francisco.

Source texte : Complex