NBA Preview 2020-21 : les Cleveland Cavaliers ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. Après les Warriors ce midi, place aux Cavs, journée spéciale 2015-2018.

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

30 previews en 22 jours, et les matheux l’auront compris : on aura donc parfois… deux previews par jour. Wow. Après les Dubs ce midi on enchaine donc avec les Cavs, autre délire. Possible que le fond de la Conférence Est attende la franchise de Cleveland les bras ouverts, mais pas une raison non plus pour ne pas s’intéresser au projet en cours dans l’Ohio. Des jeunes, beaucoup de jeunes, mais aussi des franchise players sur le départ mais qui devront être professionnels jusqu’au bout, histoire de ne pas vivre une saison de plus autour des 25% de victoire. Collin Sexton, Darius Garland, Kevin Porter Jr. ou Isaac Okoro, la base U18 est bonne, et le départ de Tristan Thompson tire un trait presque définitif sur l’époque dorée des années LeBron (seul Matthew Dellavedova est encore là pour agiter les serviettes). Bref bref bref… on en parle ?

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… apéro ».