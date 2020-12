Profils de joueurs, le récap : 68 profils à déguster avant la reprise, on vous conseille de commencer maintenant

Parce qu’un calendrier de l’avent qui démarre le 1er décembre et qui contient des chocolats c’est bien sympa… mais ça ne casse pas trois pattes à un canard, on avait décidé d’être encore plus généreux avec un calendrier de l’avent made in TrashTalk sur le dernier mois et demi. Depuis le 19 octobre dernier, on savait que la balle orange vous manquait, du coup on vous a envoyé 68 profils de joueurs pour vous faire patienter avant la reprise du 22 décembre. Et en ce jour de début des camps d’entraînements, quoi de mieux qu’un récap de tous les papiers sur nos joueurs préférés qui retrouvent les parquets, pour notre plus grand plaisir :

Allez hop, la liste est complète. 68 friandises à déguster sous le plaid devant la cheminée en attendant notre Noël à nous, amoureux de basket : le retour des matchs de saison régulière le 22 décembre. Régalez vous !