Preview des Golden State Warriors 2020-21 : Klay à l’infirmerie et pleins pouvoirs à Steph, bienvenue en 2019

Après une année sabbatique, les Warriors sont de retour aux affaires. Cette fois, pas question de tanker, même si la blessure de Klay Thompson a jeté un froid sur cette saison 2020-21 avant même qu’elle ne commence. Le prime de Stephen Curry est trop précieux et le reste de la Conférence Ouest est prévenu : il faudra compter sur les cancres de la saison dernière en 2021 !

Pour prendre l’Apéro en causant de la saison des Warriors, c’est par ici !

La saison 2019-20

15 victoires et 50 défaites – pire bilan de la Ligue

La review de TrashTalk

En vacances depuis le mois de mars, les Warriors ont eu le temps de digérer l’une des pires campagnes de leur histoire. Les récents triples champions NBA ont quand même une bonne excuse à fournir au CPE du collège puisqu’ils étaient tout simplement privés de leurs deux pièces maîtresses en plus d’avoir perdu un surdoué pendant l’été. Même Draymond Green n’a pas été très assidu. Forcément, passer de KD, Curry, Klay et Dray à Ky Bowman, Jordan Poole, Marquise Chriss et Juan Toscano-Anderson ça complique un peu les choses, même pour un génie du coaching comme Steve Kerr. Très vite, on a compris que c’était une année à oublier à San Francisco. Pour soulager les fans des Dubs, s’il y avait une saison à jeter au feu, c’était bien celle-ci compte tenu de son scénario inédit avec un calendrier écourté et un finish dans la bulle de Mickey. Même quand ils perdent, les Californiens ont de la chance ! Car si cette année a quand même permis d’assister à l’éclosion d’Eric Paschall (nommé dans la NBA All-Rookie First Team) et l’arrivée d’Andrew Wiggins dans un trade impliquant aussi le départ de D’Angelo Russell chez les Wolves, les mauvais résultats de Golden State leur ont permis de repartir de la Draft Lottery avec le deuxième choix. Un pick qui s’est finalement transformé en James Wiseman, qui va pouvoir s’exprimer tout de suite à un poste en manque chez les Warriors. Alors que les fans se rassurent, l’inauguration du Chase Center n’a peut-être pas été mémorable de la bonne manière, mais on ne verra pas deux saisons de suite les Dubs avec la pire attaque et la 26è pire défense de la Ligue au rating. Normalement…

Les mouvements de l’intersaison

Ils sont arrivés : Kelly Oubre Jr. et son swag légendaire, Brad Wanamaker, Kent Bazemore et ses célébrations, James Wiseman (Draft), Nico Mannion (Draft), Justinian Jessup (Draft)

Kelly Oubre Jr. et son swag légendaire, Brad Wanamaker, Kent Bazemore et ses célébrations, James Wiseman (Draft), Nico Mannion (Draft), Justinian Jessup (Draft) Ils sont partis : Ky Bowman, Dragan Bender

Ky Bowman, Dragan Bender Ils ont re-signé : Klay Thompson au FC infirmerie

Le roster

Meneurs : Stephen Curry , Brad Wanamaker, Nico Mannion (two-way contract)

, Brad Wanamaker, Nico Mannion (two-way contract) Arrières : Kent Bazemore, Jordan Poole, Damion Lee, Mychal Mulder, Klay Thompson (blessé)

Ailiers : Kelly Oubre Jr., Andrew Wiggins , Juan Toscano-Anderson

, Juan Toscano-Anderson Ailiers-forts : Draymond Green , Eric Paschall, Marquese Chriss

, Eric Paschall, Marquese Chriss Pivots : James Wiseman, Kevon Looney, Alen Smailagic

En gras les possibles titulaires à chaque poste

La Free Agency

C’est une intersaison bien calme qui vient de se dérouler en Californie, comme si Bob Myers s’était endormi pendant le confinement. Mais avec les contrats max de Stephen Curry, Klay Thompson et Andrew Wiggins ainsi que le gros contrat de Draymond Green, difficile d’aller pêcher du lourd sur le marché des agents-libres. Cette fois, les Warriors vont devoir se contenter de faire avec ce qu’ils ont et ce n’est déjà pas si mal quand on fait la revue de l’effectif qui sera à la disposition de Steve Kerr à la rentrée. Malin, le front office est tout de même allé chercher Kelly Oubre Jr. pour assurer un nombre minimum de likes sur chaque post de la franchise sur Instagram mais aussi pour dynamiter un peu les défenses adverses avec un style de jeu qui devrait parfaitement coller à la philosophie locale. Quand on sait que cela leur a coûté un premier tour de Draft 2021 protégé (1-20), on peut dire que c’est peu cher payé. D’autant que les Warriors ont déjà fait leur petit marché à la Draft 2020 et qu’ils ont peut-être mis la main sur un futur grand de cette Ligue avec James Wiseman.

La Draft

Alors que beaucoup de monde s’attendait à un échange du second choix de draft, les Warriors ont finalement décidé de le garder pour faire confiance à James Wiseman. Pivot mystérieux avec très peu d’images d’archives dans le dossier 2019-20, il est annoncé parmi les meilleurs joueurs de sa génération depuis déjà un petit moment. Ses qualités athlétiques et son physique difficile à contourner ont de quoi en faire le garant de la défense de San Francisco pour les années à venir. Si en plus il commence à s’écarter du cercle comme les centers modernes, alors Bob Myers aura tiré le gros lot. Concernant Nico Mannion, c’est une belle prise compte tenu de sa position. Chopé avec le pick 48, il était pourtant attendu au premier tour et apparaissait même dans le Top 10 de certaines mock drafts il y a un an. Capable de shooter et de passer, c’est tout ce qu’il lui fallait pour obtenir un contrat two-way chez les finalistes 2019 pour la saison à venir. Les deux nouvelles recrues des Warriors ont tous les deux participé aux camps de Stephen Curry étant plus jeunes, de quoi marquer des points d’entrée auprès du franchise player et une preuve de plus de leur place dans cette équipe. Pour être complet, Justinian Jessup qui avait été obtenu en 51è choix devrait passer la saison chez les Hawks d’Illawarra en Australie pour continuer son apprentissage.

Le point sur l’infirmerie, par le Docteur Q

Quand on s’intéresse à l’infirmerie des Warriors la saison dernière, si le Big Three reste le plus intéressant à analyser, on peut aussi mentionner Kelly Oubre Jr. Stephen Curry se fracture la main gauche au bout de quatre matchs. Il est opéré en novembre puis on lui retire les broches cinq semaines plus tard. Il revient pour un match avant de tomber malade et la mise en pause de la saison est annoncée. Le Chef avait déjà terminé sa rééducation en mars, pas d’inquiétude pour la saison prochaine. Klay Thompson n’a plus joué depuis le 13 juin 2019 et sa rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche. Les Warriors ont été précautionneux avec leur arrière, son entraînement était encore très encadré lors de leur mini-camp fin septembre. Cela n’aura pas suffi et le 18 novembre, Klay gagne un tour gratuit au bloc opératoire avec une rupture du tendon d’Achille droit. Cette nouvelle blessure l’éloignera des parquets au moins pour la saison. Draymond Green enchaîne les petites blessures et rate 22 matchs, aucune n’est cependant réellement inquiétante : entorse à la cheville, entorse du genou, ligament déchiré à l’index. Kelly Oubre Jr. n’a pas pu terminer sa saison sous le maillot des Suns à cause d’une déchirure du ménisque au genou droit. Il a été opéré et il n’y aura certainement pas de conséquence à court terme. Attention cependant, c’est la deuxième saison d’affilée que Kelly termine à l’infirmerie, pas idéal si l’objectif est de jouer après mi-avril. La saison dernière sans les Splash Brothers aura été un peu fade, leur retour était donc plus qu’attendu après ces grosses blessures. Malheureusement, les fans devront patienter au moins une nouvelle saison avant de voir le duo au complet fouler les parquets.

Salary recap

Alors là, attention les yeux ! Amis comptables, vous pouvez dès à présent refermer cette page pour ne pas être soudainement atteint d’une crise d’épilepsie. Oui, les Warriors vont devoir s’acquitter de la Luxury Tax en 2021 et pas qu’un peu mon n’veu. Joe Lacob a déjà prévu son conseiller financier, ça ne sera pas beau à voir. Mais en même temps, avec 130 millions de dollars de contrat répartis sur quatre joueurs, difficile de faire de la magie. Alors quitte à jouer le titre, autant rajouter quelques billets pour Kelly Oubre et un second choix de draft même s’ils vont coûter double à la sortie en comptant la taxe des riches. Les Warriors ont d’ores et déjà obtenu une Disabled Player Exception de 9,3 millions de dollars pour la blessure de Klay Thompson mais on imagine mal le GM alourdir sa masse salariale sur la saison. C’est Tonton Adam qui se frotte les mains en pensant à l’argent qu’il va voir arriver dans les caisses de la NBA l’été prochain.

Quelle ambition pour ces Warriors version 2020-21 ?

Sans la blessure de Klay Thompson, l’objectif était clair et tenait en un seul mot : le titre. Mais l’absence prolongé du Splash Bro pour une saison supplémentaire rebat complètement les cartes et les Warriors sont passés du Top Tier au Tier des outsiders après ce malheureux événement. L’avantage ? Si on peut vraiment parler ainsi. En perdant leur lieutenant avant le début de la saison, les Warriors vont pouvoir se préparer techniquement et psychologiquement à affronter cette année sans le sniper. Dans ce scénario, Stephen Curry prend les pleins pouvoirs et on se croit revenu un an en arrière quand certains annonçaient une saison de MVP pour le double lauréat du trophée individuel le plus convoité. D-Lo a été remplacé par Andrew Wiggins et il y aura un vrai pivot dans la raquette. En plus, Kelly Oubre Jr. va apporter son intensité en débutant probablement les matchs au poste 2 à la place de Klay. Sa menace extérieure n’est pas tout à fait la même mais il a aussi cette faculté à transpercer les défenses pour finir près du cercle. Avec Wanamaker, Bazemore, Paschall, Chriss ou encore Looney, Golden State a cette fois un roster complet avec quasiment tous les postes doublés pour espérer faire un retour fracassant dans le Top 8 de la Conférence Ouest. Reste à voir s’ils se situeront plutôt aux alentours du podium ou dans les places qualificatives pour le play-in tournament. Surtout, on a tous tendance à oublier un peu vite quel joueur est Stephen Curry. Présent à cinq petits matchs depuis juin 2019, certains ont déjà effacé de leur mémoire toutes les dingueries dont le meneur est capable. A 32 ans, son jeu ne vieilli pas et il pourra continuer de sanctionner à douze mètres si les défenseurs ne montent pas sur lui dès la ligne médiane. Si bien que pour peu que les Dubs commencent à talonner les 65% de victoires il faudra penser à lui dans les MVP Rankings.

Le pronostic du rédacteur

40 victoires et 32 défaites, une septième place synonyme de play-in tournament et une élimination au premier tour par les voisins ennemis, les Clippers. Parfait pour énerver un peu plus la bête et voir des Warriors conquérant et finalement au complet en 2021-22.

Le destin s’acharne sur Klay Thompson et les Warriors mais connaissant la maison il faudra s’attendre à une réaction d’orgueil cette saison. Ils ne seront pas favoris mais les adversaires n’arriveront plus à San Francisco avec les mains dans les poches comme c’était le cas l’année dernière. Et si Stephen Curry recommence à faire de la magie, qui sait jusqu’où ça pourrait les mener.