Le mois de novembre 2020 vu par Twitter : tous les joueurs veulent la PS5, ça va s’entraîner sec sur NBA 2K

Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui auront marqué le mois de novembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# LeBron James s’est félicité de l’élection de Joe Biden comme président des Etats-Unis, le tout en nous montrant ses skills sur Photoshop. Et une balle perdue pour Andre Iguodala, une !

# Jamal Crawford a également fait son choix pour ces élections.

Bron > Trump. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) November 2, 2020

# Et du côté de nos Frenchies sûrs, on galère toujours à comprendre le système électoral américain.

C quand meme incomprehensible le systeme de vote americain. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 4, 2020

Ca donne quoi les votes la? — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 4, 2020

Toujours pas de président aux US ? — Vincent Poirier (@viinze_17P) November 7, 2020

# Pas à nous Evan, pas à nous.

Ma tete ce matin pic.twitter.com/Qz2h16zVMy — Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 3, 2020

# Nous sommes donc copiés par Joe Ingles.

☕️☕️ — Joe Ingles (@Joeingles7) November 7, 2020

☕️ — Joe Ingles (@Joeingles7) November 17, 2020

# Il est l’heure de mettre Nassir Little en contact avec un certain Tony. P.

I love to rap and I believe I have talent, someone help me. — Nassir Little (@2ez_nassie) November 8, 2020

« J’aime le rap et je pense que j’ai du talent. Aidez moi s’il vous plaît. »

# Même en NBA, la sortie de la PS5 a déchaîné les passions, à quand le premier clavier fracassé pour Josh Hart ?

Obtaining the ps5 is above me now 😇 — Nassir Little (@2ez_nassie) November 22, 2020

« Obtenir la PS5 est derrière moi maintenant. »

Who selling they Ps5?? — sindarius thornwell (@Sin_City_803) November 12, 2020

« Qui vend sa PS5 ? »

Btw I got my ps5 — sindarius thornwell (@Sin_City_803) November 13, 2020

« Au passage j’ai eu ma PS5. »

PS5?? 👀👀👀 — Damyean Dotson 🏁 (@wholeteamDot) November 12, 2020

PS5 secured✅ — Anfernee Simons (@AnferneeSimons) November 19, 2020

« PS5 sécurisée. »

who got the ps5 in LA? I need two more (of course I’ll pay the tax) — solomon hill (@solohill) November 12, 2020

« Qui a eu la PS5 à LA ? Il m’en faut deux de plus (bien sûr je paie les taxes). »

Anyone know where I can cop a ps5 in LA — Abdel Nader (@AbdelNader2) November 12, 2020

« Qui sait où je peux choper une PS5 à LA ? »

I need that PS5 @PlayStation — Brad Wanamaker (@phillybul_22) November 13, 2020

« J’ai besoin de la PS5. »

I’m not paying no ridiculous price for a PS5 when I can wait for another batch y’all trippin😂 — Kev (@KevKnox) November 15, 2020

« Je ne vais pas payer un prix abusé pour une PS5 alors que je peux attendre les prochaines séries. Vous délirez tous. »

# Stephen Curry va devenir coéquipier avec James Wiseman et Nico Mannion, deux rookies ayant participé à ses camps d’entraînement quand ils étaient plus jeunes.

# Suivez les conseils de Luguentz Dort, il sait très bien de quoi il parle.

Not being drafted isn’t the end, use it as fuel. It’s just a number 💪🏾😤 — Luguentz Dort 🇭🇹 (@luthebeast) November 19, 2020

« Ne pas être drafté ne signifie pas la fin. Utilisez ça comme une motivation. Ce n’est qu’un chiffre. »

# Cette photo de Rajon Rondo, fraîchement champion NBA, et de son fils buvant une bouteille (on précise qu’il s’agit de cidre sans alcool), fait rêver Spencer Dinwiddie.

Every fathers dream https://t.co/dRZf0tg3XS — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) November 22, 2020

« Rondo quitte les Lakers avec un titre et l’une des meilleures photos de l’histoire. »

« Le rêve de tout papa. »

# De retour à Bologne dans son pays natal, Marco Belinelli se la joue comme Michael Jordan.

# Tandis que Kevin Durant se veut extrêmement humble à ce sujet lorsqu’il a été comparé à MJ.

Mj is one of one, God level, unmatched, unparalled, a pure master at this shit. I’m still watching his games to learn. Leave me out of it please — Kevin Durant (@KDTrey5) November 26, 2020

« MJ évolue à un niveau incroyable, jamais atteint, jamais égalé, un pur monstre de ce jeu. Je regarde encore ses match pour apprendre. Laissez-moi en dehors de cette discussion s’il vous plaît. »

Une très belle édition pour ce mois de novembre, grâce à des joueurs très en verve sur les petits messages en moins de 280 caractères. De la diversité, du LOL, du trashtalking… Tout ce qu’on demande ! Allez, on vous laisse et on revient en décembre pour une nouvelle cuvée, on l’espère aussi sympa.