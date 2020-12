NBA Preview 2020-21 : les Golden State Warriors ! Apéro TrashTalk

On y est, c’est le retour de la série préférée de ta série préférée, sur la chaine YouTube préférée de ta… c’est bon on a compris. 22 jours, 30 previews, vous connaissez le principe, et une série qui nous emmènera donc jusqu’au 22 décembre et le grand départ de la saison NBA 2020-21. On attaque tambour battant avec… les Warriors ?

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Hein ? Quoi ? Comment ? Les Warriors ? En premier ? Spoiler, on fait encore ce qu’on veut et on prend donc tout le monde de court avec l’une des pires franchises de la saison dernière mais qui ne devrait pas, sauf incroyable scénario, rester bien longtemps dans le fond de la Conférence Est. Klay Thompson s’est malheureusement éclaté le tendon d’Achille et ratera une deuxième saison consécutive… mais Stephen Curry est de retour, Draymond Green et Andrew Wiggins sont toujours là et le prospect James Wiseman est arrivé via la draft, retours ou arrivées qui devraient remettre l’église au centre du village ou pas loin. Beaucoup de hype, le besoin ou l’envie de revoir les Dubs au top dans une Conférence Ouest qui a sacrément changé depuis leur dernier titre en 2018, et une équipe que l’on suivra dans tous les cas avec énormément de questions à partir du 22 décembre.

Pour le reste ? Le programme reste le même avec les incontournables comme la grosse question, le Gérard d’or, le pronostic, l’instant tactico-technique, etc, etc… Vous l’attendiez ? Il est là alors tous en cœur… « Allez… apéro ».