Sam Presti veut donner les clés du camion à Shai Gilgeous-Alexander : courage au nouveau jeune commandant d’une armée de picks de Draft

Après une période de transferts et de Free Agency agitée, le Thunder arrive aux camps d’entraînement avec un effectif complètement remanié. Parmi les rares rescapés de l’an dernier, la jeune pépite Shai Gilgeous-Alexander, qui représente plus que jamais l’avenir de la franchise. Il suffit d’écouter les propos du manager général Sam Presti pour s’en rendre compte.

Dans l’Oklahoma, le Tonnerre a frappé et il est donc venu le temps de reconstruire la maison. Depuis l’ouverture des transferts le 16 novembre dernier, il devait manifestement y avoir des promotions intéressantes à l’aéroport d’Oklahoma City puisque beaucoup de joueurs ont pris un aller simple pour une autre destination. Chris Paul à Phoenix, Danilo Gallinari à Atlanta (en tant qu’agent libre), Dennis Schroder à Los Angeles, et même le pivot néo-zélandais Steven Adams s’est envolé à la Nouvelle-Orléans. Résultat : Shai Gilgeous-Alexander est en train d’apprendre à jouer au solitaire dans son coin, parce que les 564 picks de Draft récupérés par Sam Presti depuis 2019 ne sont ni du genre très bavards ni très doués à la belote. SGA se retrouve donc seul joueur majeur survivant du grand ménage d’automne réalisé par son GM depuis quelques semaines. Et à l’occasion d’une conférence de presse réalisée sur Zoom dans la journée d’hier, Presti a été clair sur les attentes et l’espoir qu’il place en Shai. Comme le relate Royce Young d’ESPN sur son Twitter, il n’y a aucun doute pour le GM : le gamin de 22 ans sera au cœur de ce projet de reconstruction du Thunder.

Sam Presti on Shai Gilgeous-Alexander: "We're really kind of clearing the way for him to expand his game, to be on the ball full time. We're putting a lot in faith in him and showing him he's a central figure to a lot of things we ultimately want to be." — Royce Young (@royceyoung) November 30, 2020

Sam Presti sur Shai Gilgeous-Alexander: « Nous sommes vraiment en train de lui ouvrir la voie pour qu’il développe son jeu, pour qu’il porte la balle en permanence. Nous lui faisons énormément confiance et nous lui montrons qu’il est une figure centrale de beaucoup de choses que nous voudrons être dans le futur. »

Le nouveau franchise player d’OKC est donc un ado canadien qui va débuter sa troisième saison NBA. Mais vu le niveau qu’il a pu montrer dans la campagne 2019-20, on comprend pourquoi le front office de la franchise est prêt à lui filer les clés du camion beaucoup plus facilement que ton daron t’avait prêté la voiture pour aller à ta première soirée après l’obtention du permis. 19 points, 5,9 rebonds, 3,3 passes et 47 % au tir la saison dernière pour le jeune homme, meilleur marqueur d’OKC devant ses camarades Schroder, CP3 et Gallo : Shai est prêt à tenir la baraque pour cette saison et à devenir l’image de la franchise pour les prochaines années, avec le All-Star Game dans le viseur. Mais si SGA sera la figure de proue de la rotation du coach rookie Mark Daigneault, la question c’est de savoir comment Sam Presti and co vont entourer leur petit protégé. Pour le moment, OKC est un dressing géant rempli de picks de Draft pour les années futures, mais aussi de jeunes joueurs à développer comme Luguentz Dort, Darius Bazley ou encore les petits nouveaux Aleksej Pokusevski et Théo Maledon (cocorico). Un effectif avec un âge moyen digne du centre aéré de ta ville et qui pourra compter sur les papis Al Horford et George Hill pour tenir la main des gosses et traverser le passage piéton quand le petit bonhomme est vert.

Au Thunder, il est temps de regarder devant. L’avenir appartient aux jeunes, et le futur proche se nomme Shai Gilgeous-Alexander. Une franchise qui ne devrait pas jouer les premiers rôles dans les prochaines campagnes, mais OKC voit loin. Le futur grondera comme le tonnerre.

Source texte : Twitter – Royce Young