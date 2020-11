Salut Jamal Murray, comment ça va ? Le Canadien est rentré dans une nouvelle dimension, confirmation attendue en 2021

Étrange pause automno-hivernale oblige, TrashTalk se penche cette année sur… 74 profils individuels. Pourquoi 74 ? Oh, rien à voir avec la Haute-Savoie hein, malgré l’adoration de certains pour la Sainte-Raclette, mais plutôt car ces analyses nous emmèneront tranquillement vers 2021. Car oui, on vous le confirme, cette sordide année 2020 touchera bientôt à sa fin, il était temps. Au menu du jour, un Nugget qui régale, Jamal Murray.

Pour l’éternité, la bulle de Mickey sera associée à Jamal Murray et son équipe des Nuggets. Revenant deux fois de l’enfer pour arriver jusqu’au stade des Finales de Conférence Ouest, la franchise de Denver représentait la belle histoire de Disney, une histoire dans laquelle Murray faisait figure d’acteur principal aux côtés de Nikola Jokic.

Avant l’épisode de la bulle, la très grosse prolongation de Jamal Murray (170 millions de dollars sur cinq ans) signée à l’été 2019 pouvait laisser perplexe. Non pas que le Canadien manquait de talent ou de potentiel, c’est juste que ce deal était surtout un pari sur la capacité de Murray à devenir l’un des meilleurs meneurs de la NBA, poste qui plus est très fourni dans la Ligue actuelle. En l’espace de quatre saisons, Jamal n’avait rien d’autre à son palmarès qu’une nomination dans la NBA All-Rookie Second Team. Des saisons régulières correctes, mais pas non plus exceptionnelles, avec une progression peut-être plus lente qu’espérée. En gros, les garanties n’étaient pas énormes, contrairement par exemple à un mec comme Jayson Tatum (All-Star et membre de la All-NBA Third Team) qui vient de toucher le gros lot, ou à un degré moindre Donovan Mitchell, prolongé au max après des Playoffs énormes face à… Jamal Murray. Voilà, on y arrive. En l’espace de quelques semaines dans la bulle de Mickey, Murray a balayé les doutes d’un revers de la manche. On ne va pas revenir sur tous les exploits du bonhomme, vous les connaissez et puis ça nous prendrait beaucoup plus qu’un article, mais il est clair que Jamal a frappé très très fort. Les matchs à 50 pions, les tirs assassins, les moves à la Jojo, le shimmy, et puis surtout, ces deux remontées fantastiques face au Jazz et aux Clippers, dans lesquelles Murray et Jokic ont tout cassé. Quand son équipe était dos au mur, le Canadien a step-up. Quand il fallait sortir le grand jeu pour dégager Kawhi Leonard et ses chokers, il a pris feu en plantant 40 points dans un Game 7. Tout ça en rendant continuellement hommage à George Floyd et Breonna Taylor à travers ses sneakers, pour offrir des moments de pure émotion mélangeant basket et combat pour l’égalité.

“These shoes mean a lot…I use these shoes as a symbol to me to keep fighting…These shoes give me life.” -Jamal Murray was emotional in his postgame interview in speaking about his George Floyd and Breonna Taylor shoes (via @espn) pic.twitter.com/ZJDk4OcX6N — CBS Sports (@CBSSports) August 31, 2020

Une image forte, qui restera dans les mémoires. Le Jamal Murray de la bulle – qui avait pourtant commencé son séjour floridien à l’infirmerie – restera dans les mémoires, et ce malgré la défaite 4-1 en Finales de Conférence Ouest face aux futurs champions de Los Angeles. Si les fans de Steph Curry étaient en manque cette année à cause de l’absence de leur chouchou, Murray a parfaitement assuré l’intérim en jouant à un niveau et avec un style rappelant un peu le Splash Bro. Désormais, la prochaine étape pour le meneur de Denver, ce sera de confirmer les incroyables perfs de Disney lors de la saison 2020-21. Prouver que cette explosion n’était pas un phénomène isolé dans un environnement à part et un contexte unique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire devenir All-Star cette saison dans une Conférence remplie de talents. Ça veut dire exploser ses stats en ayant une belle régularité dans ses performances. Car les gros coups de chaud, c’est bien, mais on aimerait des gros coups de chaud en plus d’une production solide soir après soir. En feu chez Mickey (45,3% de réussite du parking en Playoffs), Jamal devra garder la main chaude (attention, seulement 34,6% de loin lors de la saison régulière 2019-20) pour maintenir son équipe de Denver dans les hauteurs de l’Ouest. À 23 piges, avec les clés de l’attaque dans les mains (en compagnie du Joker bien sûr), c’est le moment pour lui d’enchaîner.

Jauge de hype à son arrivée dans la Ligue : 60%

Jauge de hype actuelle : 80%

Jauge entrée au Hall of Fame : 20%

Celui qu’il aimerait devenir : Stephen Curry

Celui qu’il espère ne pas devenir : le jouet de Stephen Curry

Il sera très intéressant de suivre la trajectoire que prendra Jamal Murray cette saison. Peut-il évoluer au même niveau que celui de la bulle mais sur une saison complète ? Pas sûr mais si c’est le cas, attention, car non seulement il deviendra un All-Star NBA mais en plus, il fera alors partie de l’élite à son poste.