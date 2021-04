La course aux Playoffs : les Pacers dans le dur, sortez les bottes car le marécage n’est plus très loin

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Pistons – Mavericks : 105-115

Pacers – Nets : 113-130

Rockets – Bucks : 143-136

Wolves – Warriors : 126-114

Thunder – Pelicans : 95-109

Nuggets – Raptors : 121-111

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Bonne opération du jour – Mavericks et Pelicans : les Mavericks ont bien négocié le tank Pistons pour s’accrocher à leur sixième place et mettre toujours un peu plus la pression sur les Lakers, les Pelicans continuent d’y croire grâce au combo victoire face au Thunder / défaite des Warriors; les Nuggets croient toujours à une folle remontada dans les hauteurs de l’Ouest et les Nets font un mini break en tête de l’Est en annihilant dans le même temps et quasi définitivement les espoirs de retour des Bucks.

Mauvaise opération du jour – Pacers : quelle drôle d’idée pour les Warriors de perdre face aux Wolves, même si mathématiquement la défaite ne change pas grand chose si ce n’est la motivation de Pelicans à leurs trousses. Côté Raptors la défaite est logique face à Denver et on ne sait toujours pas quoi espérer pour cette fin de saison, alors que pour les Pacers c’est… la débandade. Blessure de Malcolm Brogdon, une de plus, invalidité probable du meneur jusqu’à la fin de saison, et une place en play-in qui pourrait tenir à un fil. Heureusement que les Bulls et les Dinos sont nuls car la porte n’est plus très loin…

Les affiches du soir

1h : Sixers – Hawks

1h30 : Celtics – Spurs

2h : Nets – Blazers

3h : Bulls – Bucks

4h : Suns – Jazz

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Nets – Heat, Hornets, Pacers ou Wizards

Sixers – Heat ou Hornets

Bucks – Celtics

Knicks – Hawks

Play-in tournament : Heat – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Blazers, Grizzlies, Spurs ou Warriors

Suns – Blazers ou Grizzlies

Clippers – Mavericks

Nuggets – Lakers

Play-in tournament : Blazers – Grizzlies et Spurs – Warriors