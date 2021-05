La course au tanking et à la Draft 2021 : le Thunder se reprend juste à temps pour perdre face aux Suns, on y a presque cru

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Milwaukee – Brooklyn : 117-114

Celtics – Blazers : 119-129

Hornets – Heat : 111-121

Spurs – Sixers : 111-113

Mavs – Kings : 99-111

Rockets – Knicks : 97-122

Thunder – Suns : 120-123

Lakers – Raptors : 114-121

Bonne opération du jour – le Thunder : après la raclée reçue hier contre Indiana, on n’espérait pas grand-chose de la part d’OKC contre les Suns. Pourtant, ils ont failli battre le meilleur bilan de la Ligue contre toute attente. La défaite est au bout et cela leur permet de fondre sur le Magic pour le quatrième pire bilan mais au moins, ils ont fait bonne impression cette fois.

Mauvaise opération du jour – les Kings : Avec la victoire de Toronto, il y avait la possibilité d’aller chopper une place supplémentaire dans le tableau ci-dessus. Mais non, il a fallu qu’ils aillent gagner à Dallas sans De’Aaron Fox ni Harrison Barnes. Avec la blessure de Tyrese Haliburton, on sent que les choses vont vite prendre une autre tournure du côté de la Californie.

Le programme de la soirée

Pistons – Magic

Rappel concernant la Lottery :