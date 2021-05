Récap de la nuit en NBA : les favoris haussent le ton et le Madison envoie du gros son, les Playoffs ont officiellement démarré

Trois matchs cette nuit, trois scénars bien différents mais au final le même résultat : l’équipe favorite qui s’impose à la maison. Les Wizards qui sifflotent, les Knicks qui montent en pression et le Jazz qui a vu Ja Morant mais surtout un cercle grand comme un océan… envoyez le récap !

Les matchs de la nuit

Sixers – Wizards : 120-95

Knicks – Hawks : 101-92

Jazz – Grizzlies : 141-129

Ce qu’il faut retenir

Sixers – Wizards : une première mi-temps qui nous fait parfois croire à un match équilibré, mais très vite les Sixers taperont du poing sur la table comme un bon leader de conférence. Une énorme première mi-temps de Bradley Beal, un match ultra-solide des titulaires de Philly, un garbage time de dix minutes, Russell Westbrook qui se prend un seau de pop-corn en rejoignant les vestiaires blessé à la cheville, carton rouge.

Knicks – Hawks : victoire aussi intense qu’essentielle pour les Knicks. Trae Young avait commencé par tenir en respect le Madison, puis Tom Thibodeau a envoyé ses soldats au front et Derrick Rose et Taj Gibson notamment ont parfaitement épaulé des leaders moins en vue. Obi Toppin a fait exploser la salle, Julius Randle en a bavé, mais la deuxième mi-temps des New-yorkais fut un récital de posage de barbelés. 1-1 la balle au centre, et bien malin qui peut aujourd’hui prédire l’issue de cette série.

Jazz – Grizzlies : match assez dingue d’un point de vue offensif, d’un point de vue défensif ET offensif quand on se prénomme Rudy, retour de Donovan Mitchell, aussi, et si Ja Morant a envoyé une performance de brute épaisse avec 47 pions au final, c’est finalement le Jazz qui accélèrera le dernier après avoir vu recoller Memphis en fin de troisième quart. Victoire 257-241, ou quelque chose comme ça, le mieux étant encore de cliquer sur le récap.

Le top pick en TTFL : Ja Morant

Quelques moments forts de la nuit

Joel Embiid connects from 3 and hypes up the crowd! #NBAPlayoffs @sixers in command on NBA TV pic.twitter.com/2wYxbAqWpa — NBA (@NBA) May 27, 2021

Retour des fans ?

Retour des tocards. Westbrook quitte le terrain et se prend du popcorn dans la gueule, 4 personnes le retiennent pour l’empêcher de démarrer un fan de Philly.pic.twitter.com/0zKNsqLwOe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2021

Mettez le volume à fond.pic.twitter.com/mgmCazH3si — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 27, 2021

The MSG crowd erupting for Obi’s slam had his mother feeling emotional. ♥️#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/B1oSMts56k — NBA (@NBA) May 27, 2021

🚨 Ja Morant has 33 PTS midway through the 3rd and from 22 down, the @memgrizz are back within 6! 🚨#NBAPlayoffs on TNT — NBA (@NBA) May 27, 2021

The catch and reverse oop from Ja… he’s got a @memgrizz #NBAPlayoffs franchise record 41 PTS! 👀#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/5dgQi6orks — NBA (@NBA) May 27, 2021

Le Top 10 : LÀ

Le guide complet des Playoffs mis à jour tous les matins : ICI

Le point sur les séries

Bucks – Heat : 2-0

Nets – Celtics : 2-0

Sixers – Wizards : 2-0

Knicks – Hawks : 1-1

Clippers – Mavericks : 0-2

Nuggets – Blazers : 1-1

Suns – Lakers : 1-1

Jazz – Grizzlies : 1-1

Le programme du soir