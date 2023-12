La saison régulière NBA reprend ses droits ce soir, après une semaine de pause pour laisser place à la phase finale du In-Season Tournament. Forcément, qui dit pause dit retour musclé, et ce ne sont pas moins de 13 matchs qui nous attendent cette nuit. C’est parti pour le programme de la soirée !

Le programme de la soirée :

1h : Hornets – Heat

1h : Pistons – Pacers

1h : Magic – Cavaliers

1h : Sixers – Wizards

1h30 : Hawks – Nuggets

1h30 : Knicks – Raptors

2h : Rockets – Spurs

2h : Grizzlies – Mavericks

2h : Bucks – Bulls

2h : Pelicans – Wolves

2h : Thunder – Jazz

4h : Kings – Nets

4h : Clippers – Blazers

Le match à ne pas rater : Rockets – Spurs

Victor Wembanyama versus l’homme qui effraie Nikola Jokic aka Alperen Sengun. Duel 100% Texas entre une équipe qui séduit pas mal et une autre qui s’enfonce toujours plus dans les profondeurs du classement. Mais surtout, notre pépite venue de France pour continuer ses exploits après sa belle ligne en 21-20 vendredi dernier. Qu’espérer de ce match ? Une victoire des Spurs, mais seulement si on se prend à rêver. Pour le reste, des efforts, des beaux moves de notre Français favori. Et ce sera déjà largement assez pour nous combler.

Les Français sur le pont

Victor Wembanyama contre les Rockets, Rudy Gobert chez les Pelicans. Killian Hayes reçoit les Pacers de son compagnon de cuvée Tyrese Haliburton, et on en passe une pour signaler aux types du fond de la classe que ce cher Hali a été choisi derrière Hayes à la Draft 2020. Ousmane Dieng avec le Thunder, Théo Maledon chez les Hornets.

Mais aussi…

SCW-ico avec le Kings – Nets de fin de nuit, Trae Young contre Nikola Jokic, les Bulls qui en prennent 210 contre les Bucks, Jurassic Park dans les rues de New York. Luka Doncic va manger du Grizzly, les Loups vont manger du volatile. Une soirée sans réelle opposition de choix, mais qui réserve sans doute beaucoup de surprises. Rendez-vous à 1h !