Monstrueux au cours de ces dernières sorties à l’EuroBasket, Luka Doncic évolue actuellement sur une autre planète et son copain Goran Dragic est aux premières loges pour assister aux dingueries du phénomène slovène. Le Dragon est d’ailleurs tellement impressionné qu’il n’a pas peur de mettre « Doncic » et « GOAT » dans la même phrase.

39,3 points de moyenne, 7,3 rebonds, 4,7 passes, à 55% de réussite au tir dont 41% à 3-points et 84% aux lancers-francs, le tout en 36 minutes de moyenne. Vous voyez ces statistiques ? Ce sont celles de Luka Doncic sur ses trois derniers matchs à l’EuroBasket face à l’Allemagne, la France et la Belgique. Les chiffres donnent véritablement le tournis et on est bien placés pour savoir à quel point Luka est injouable vu le festival qu’il a réalisé contre les Bleus il y a une petite semaine. Sous son impulsion, la Slovénie a terminé première du groupe de la mort et vise actuellement une deuxième médaille d’or consécutive à l’Euro après le titre de 2017, où Luka faisait déjà partie du groupe à seulement 18 piges aux côtés du MVP du tournoi Goran Dragic. Aujourd’hui le Dragon a évidemment laissé la vedette au phénomène de Dallas, grand visage de la compétition avec Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic. Et plus on avance, plus Dragic est à court de superlatifs pour décrire le niveau de son compatriote. Il est tellement à court de superlatifs qu’il a fini par prononcer les mots « meilleur joueur de l’histoire » en parlant de Luka (via BasketNews).

« Je pense qu’il est le meilleur joueur du monde. Il a seulement 23 ans et il joue comme un vétéran. Il pourrait scorer 40 points à chaque match. Il joue le jeu à son rythme, il est costaud, il peut shooter, il peut distribuer, il peut prendre des rebonds. Je ne sais pas quoi dire d’autre avec Luka, il est comme un… astronaute. Je pense qu’il peut devenir le meilleur joueur de l’histoire. Il est toujours très jeune, mais s’il reste en bonne santé et joue assez longtemps je pense qu’il peut être le meilleur de tous les temps à la fin de sa carrière. »

Luka potentiel GOAT, grosse enflammade ou vraie possibilité ? On vous laisse juger mais il ne fait aucun doute que Luka The Don est parti sur des bases all-time depuis le début de sa carrière. Devenu pro à seulement 16 ans sous le maillot du Real Madrid, Doncic n’a pas perdu de temps pour montrer qu’il était le Chosen One version Slovène, avec un titre de MVP de la Liga ACB (avec trois titres de champion d’Espagne, oklm) et un titre de MVP de l’Euroleague l’année (2018) où il a remporté la plus prestigieuse des compétitions européennes. La plupart des basketteurs du Vieux Continent rêveraient d’avoir un tel palmarès, Doncic a décroché tout ça avant même de faire le grand saut en NBA lors de la Draft 2018. Et son parcours dans la Grande Ligue avec les Mavericks, on le connaît par cœur : trois sélections All-Star en quatre années, trois nominations dans la All-NBA First Team, vrai candidat MVP et des Mavs de retour en Finales de Conférence, ça va c’est plutôt honnête comme débuts outre-Atlantique.

Sans vouloir aller trop loin, on peut déjà dire Luka Doncic est sur la voie pour espérer faire partie du débat un jour aux côtés des Michael Jordan, LeBron James ou Kareem Abdul-Jabbar. On parle d’un talent générationnel capable d’impacter une rencontre autant par son scoring que par son playmaking et sa capacité rare à gérer à lui seul le rythme d’un match. Certes la défense c’est pas trop son truc mais Luka coche tellement de cases qu’on peut lui pardonner ça. Alors comme le dit Goran, ça passera forcément par une vraie longévité (attention aux kilos en trop Luka), et puis faudra évidemment ajouter des bagues de champion au CV. Mais clairement on n’en connaît pas beaucoup dans l’histoire qui possédaient déjà un tel CV à seulement 23 ans…

Un CV qui pourrait se renforcer dès la fin de semaine si Luka Doncic parvient à emmener la Slovénie sur le toit de l’Europe, avec un titre de MVP de la compétition en prime. Vu comme c’est parti et le niveau auquel il évolue actuellement, on n’a aucun mal à l’imaginer au sommet dimanche soir.

