Les maillots vintage, c’est plus que jamais à la mode en NBA. La dernière franchise à dévoiler sa tunique Classic Edition pour la saison à venir ? Le Miami Heat. Et du côté de South Beach, on ne fait pas les choses à moitié puisque la franchise floridienne a carrément décidé de revenir en 1988.

Le Heat va fêter les 35 ans de la création de la franchise en 2023 et pour l’occasion, il va donc ressortir du placard le tout premier maillot porté par l’équipe de Miami lors de sa saison inaugurale. Symboliquement c’est fort même s’il faut bien avouer que les grands débuts de la franchise de Sud Plage ont été…disons…compliqués. S’inclinant face aux Clippers à la Miami Arena lors du premier match de son histoire, le Heat a enchaîné pas moins de 17 défaites consécutives avant de goûter enfin au succès le 14 décembre 1988 face à ces même Clippers. Bienvenue en NBA les copains. Rony Seikaly – premier joueur drafté dans l’histoire de Miami – était le « grand nom » de l’équipe à cette époque-là, mais il a fallu attendre l’émergence de joueurs comme Glen Rice et Steve Smith pour voir le Heat devenir une formation un minimum compétitive dans la Conférence Est. L’arrivée de Pat Riley au milieu des années 1990 associée au recrutement de Tim Hardaway et Alonzo Mourning ont ensuite propulsé Miami dans les hauteurs de la Ligue avec plusieurs qualifs en Playoffs consécutives, une finale de conférence, et une saison à 60 victoires. Alors quand on pense à ce maillot old school qui est sur le point de ressortir lors de la saison 2022-23, c’est plus cette période-là qui nous vient directement en tête.

Debuted in 1988. Returning in 2023. Our Classic jersey is back for the 35th season of HEAT Basketball. pic.twitter.com/BOXAOGOfR1 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) August 31, 2022

Pour la petite histoire, c’est en 1999 que le Heat a délaissé son maillot original. La franchise floridienne a profité du passage au nouveau millénaire et de l’ouverture d’une nouvelle salle – l’AmericanAirlines Arena – pour sortir une version beaucoup plus moderne de son jersey, version qui est toujours utilisée aujourd’hui. Néanmoins cela n’a pas empêché le Heat de ressortir ses premiers maillots à plusieurs reprises lors des années 2000 et 2010. On a par exemple vu Dwyane Wade, plus grand joueur de l’histoire de la franchise, porter la tunique blanche avec ses copains lors de la saison 2007-08 ainsi qu’au cours de la campagne 2015-16, tandis que le Big Three Wade – LeBron – Bosh a très bien honoré les versions noir et rouge durant les grandes années 2010-14. Ce sera désormais au tour de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Cie de rendre hommage aux origines de la franchise floridienne, si possible en gagnant plus de matchs que la bande à Rony Seikaly à l’époque.

Aucune date n’a pour l’instant été communiquée concernant les matchs où le Heat portera ses anciens maillots, mais on imagine qu’il faudra attendre l’année 2023 et la date du 35e anniversaire de la franchise de Miami. En tout cas on valide l’initiative car contrairement à certaines autres tuniques portées par l’équipe floridienne ces dernières années, celle-là claque pas mal.

Source texte : Miami Heat