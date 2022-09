L’EuroBasket 2022 c’est parti ! Chaque matin durant 18 jours, cette adresse sera celle à rejoindre si vous désirez savoir de quoi la journée basket sera faite. Qui joue, contre qui, où ça et à quelle heure, autant vous dire qu’on va vous mâcher le travail car c’est notre hobby préféré. Pour ce Day 1 ? On rentre dans le vif du sujet avec de la Roja en entrée, un énorme choc au plat chaud et France – Allemagne en dessert. Envoyez le menu !

Le programme du jour :

13h30 : Espagne – Bulgarie (Groupe A)

Les classements avant les matchs

Premier jour de compétition, on vous explique ou pas besoin ?

Le match à ne pas louper

Si l’on part du principe que vous allez tous regarder l’Équipe de France face à l’Allemagne, parlons plutôt de ce Slovénie – Lituanie qui sent la poudre et l’orgie offensive. On vous en a fait une preview un peu plus détaillée juste ICI mais sachez que ce choc verra s’affronter deux nations qui ambitionnent ni plus ni moins que la médaille d’or européenne. Luka Doncic a l’ambition pour sa part de s’essuyer les groles sur l’Europe du basket et peut frapper très très fort sur cet Euro, aux commandes d’une équipe qui écrase quasiment tout sur son passage depuis cinq ans, à un Batum près. En face ? Une valeur sûre du circuit, qui se pointe cette année à l’Euro avec un duo de kinés sans égal dans les raquettes européennes : Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas. Trois stars NBA qui seront entourées par des tueurs à gage reconnus, et possiblement, déjà, l’un des plus beaux matchs de cet Euro ? Allez, rendez-vous à 17h15, sur Canal et en clair.

Les enjeux principaux :

On ne va pas vous faire un dessin, personne ne joue évidemment sa peau dès le premier match d’une compétition. Dans le Groupe A les Espagnols et les Turcs doivent prendre les commandes pour ne plus les lâcher, alors que le Belgique – Géorgie compte déjà beaucoup dans l’optique des places 3 et 4. Dans le Groupe B deux énormes chocs donc, qu’il serait utile de gagner alors suivez nos regards vers Cologne. Notons également que le perdant du match entre la Bosnie et la Hongrie – la Hongrie donc – verra déjà ses chances de qualif réduites à l’état de presque poussière, voilà ce qu’il se passe quand on squatte le groupe de la mort.

Première journée de cet Euro et déjà des affiches aux airs de quarts de finale sinon plus. Espagne, Turquie, France, Slovénie, Lituanie, Allemagne, on a connu pire comme antipasti alors rendez-vous à 13h30 pour l’ouverture du bal !