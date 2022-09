Dans le monde du basket, on dit souvent que les meneurs de jeu sont l’extension du coach sur le terrain. C’est donc sans surprise qu’un certain nombre d’entre eux se dirigent vers les bancs après avoir raccroché les sneakers. Dernier exemple en date ? Mister Andre Miller.

Les fans des Nuggets le connaissent bien, puisque le bonhomme a passé six saisons du côté de Denver au milieu des années 2000 et au début des années 2010. Et désormais, il est donc de retour dans le costume de coach. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, Andre Miller va s’asseoir sur le banc de l’équipe de G League affiliée à la franchise du Colorado, remplaçant par la même occasion le nouvel assistant au Jazz Jason Terry. Dédé ne sera donc pas dépaysé même si le Gold (ouais c’est le nom chelou de l’équipe) est basé dans le Michigan – du côté de Grand Rapids – et non à Denver. Ce retour dans l’organisation des Nuggets risque en tout cas de rappeler quelques souvenirs aux fans des Pépites, Miller ayant initialement débarqué en 2003 en même temps qu’un certain Carmelo Anthony. Dédé, il décollait pas d’un centimètre mais par contre quand il s’agissait de diriger une attaque et d’utiliser son QI basket pour faire tourner la boutique, il faisait clairement le boulot. Et ce n’est pas un hasard si les Nuggets sont devenus une équipe calibre Playoffs à partir de 2004 suite à une saison cata à 17 victoires. Après avoir été transféré à Philadelphie contre Allen Iverson puis un passage à Portland, Miller est ensuite revenu à Denver en 2011 pour apporter son XP aux jeunots Ty Lawson, Danilo Gallinari ou encore Kenneth Faried. Avec pas moins de 8 524 passes décisives en 17 ans de carrière, Andre est 12e sur la liste des assists all-time, et le coaching ressemble à la reconversion parfaite pour lui.

Ce nouveau rôle en G League ne sera pas sa première expérience sur le banc. Comme l’indique Woj, Andre Miller a déjà coaché du côté de la Balboa School (une école privée de San Diego, rien à voir avec Rocky) ces deux dernières années, mais là il va faire un gros jump en intégrant le monde professionnel et l’antichambre de la NBA. Un nouveau challenge pour l’ancien meneur, et peut-être une étape avant de viser plus haut encore. À l’image d’un Jason Terry qui se retrouve désormais dans le staff du nouveau coach du Jazz Will Hardy, Miller pourrait très bien utiliser cette expérience comme un tremplin vers les bancs de la Grande Ligue, potentiellement en tant qu’assistant mais pourquoi pas en tant qu’head coach un jour. Dédé fait partie de ces anciens joueurs qui ont réalisé une longue carrière à travers leur intelligence, leur sérieux, leur travail et leur leadership, et c’est typiquement le genre de profil qui séduit les dirigeants de franchise à la recherche d’une nouvelle voix dans le vestiaire.

Andre Miller dans le costume de coach, voilà la reconversion la moins surprenante de l’histoire. Que ce soit l’homme ou l’ancien meneur, Dédé a toutes les qualités pour percer dans ce milieu, et pourquoi pas s’asseoir dans quelques années sur les bancs NBA dans le costume de head coach.

Source texte : ESPN