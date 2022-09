Si tous les joueurs des Charlotte Hornets vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Frelons sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de LaMelo Ball.

Que dire de LaMelo Ball que l’on ne sait pas déjà ? Le cadet de la fratrie Ball est déjà une star en NBA, pas seulement grâce à ses performances mais aussi grâce à son flow, sa prestance, son humour, bref, tout ce qui se rapproche d’une star d’un TV show dont on pourrait critiquer tous les aspects mais dont on raffole au fond de nous un peu honteusement. Et c’est donc évidemment sur lui qu’on jette notre dévolu pour le joueur à suivre à Charlotte cette année (spoiler : ça risque d’être le cas pendant pas mal de saisons). Le chouchou des Hornets et en réalité de toute la NBA a encore montré l’année dernière, après avoir été élu Rookie de l’année la saison précédente, qu’il n’était pas qu’un simple bon joueur de high school flashy qui ne pourrait jamais percer dans la meilleure ligue du monde comme beaucoup l’eurent pensé il y a quelques années.

LaMelo – le surnom Melo étant déjà attribué au neuvième meilleur marqueur de l’histoire, n’en déplaise aux plus jeunes – attaque cette saison en tant que leader de la franchise et les clés de l’équipe sont désormais siennes. All-Star dès sa deuxième saison, le meilleur des trois frères a passé un cap en 2021-22 et il ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Cette crapule s’est emparé des Top 10 quotidiens comme si de rien n’était pour nous en envoyer plein la vue à coups d’actions dignes du showtime des Lakers années 80. Des passes dans le dos par ci, des no-look pass par là, des changements de direction à couper le souffle – et les chevilles – et un sens du jeu offensif qui donne tout simplement envie d’allumer la télé et de se brancher sur son League Pass ou autre diffuseur des Hornets. Passé de 15,7 points, 6,1 passes et 5,9 rebonds en saison rookie à 20,1 points, 7,6 passes et 6,7 rebonds pour sa saison sophomore, le meneur des Frelons a fait passer tous les signaux au vert pour indiquer qu’il volerait encore plus haut d’année en année. En récupérant encore plus les rennes de l’équipe, Ball va pouvoir éclabousser la Ligue de ses actions plus « omondieucétékoissa ??? » les unes que les autres et confirmer son statut de crack national.

Le fiston de LaVar Ball est déjà un playmaker de qualité, que ce soit pour lui ou pour les autres, en témoignent son nombre de passes décisives journalier mais également les stats et la progression de certains de ses coéquipiers. On pense évidemment à Miles Bridges, qui a réalisé une très bonne saison à ses côtés, passant de 13 à 20 points de moyenne entre les deux dernières exercices. Les joueurs de Charlotte s’éclatent autour du troisième choix de la Draft 2020, ça se voit et ça se sent, et si on a autant envie de cliquer sur les Hornets, c’est en énorme partie grâce au gamin originaire de Californie, qui régale toute la baraque. Et ça devrait continuer cette année avec des voltigeurs autour comme Kelly Oubre Jr., Terry Rozier, Kai Jones, Mark Williams ou encore le dernier arrivé Dennis Smith Jr., qui n’ont globalement aucune notion de gravité.

Si certains d’entre vous sont agacés par le personnage LaMelo, flashy et clivant, talentueux et « attachiant », ne regardez même pas les Top 10 quotidiens cette saison car la rockstar des Hornets sera partout. Si comme nous vous kiffez le gamin et son jeu, vous serez servis sur un plateau à chaque fois qu’il mettra un orteil sur le parquet. Michael Jordan peut être fier de son p’tit (en attendant de prendre le père en 1 contre 1 lol).