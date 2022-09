Kyrie Irving encense Ben Simmons : « Avec ce niveau de talent, de QI et de motivation, tout est possible »

Plus apparu sur les parquets depuis un an et demi, Ben Simmons se rapproche du retour. Présent au camp d’entraînement des Nets, le Boomer a reçu le soutien de son nouveau coéquipier, Kyrie Irving.

20 juin 2021, voilà la date de la dernière apparition de Ben Simmons sur un parquet NBA. Depuis ? Une séparation médiatisée avec les Sixers sur fond de problèmes mentaux, un trade à Brooklyn en février dernier et des débuts finalement repoussés à cause de nouveaux pépins physiques. Bref, sept mois ont passé depuis l’arrivée de l’Australien à Brooklyn et on attend toujours de le voir revêtir l’uniforme noir des Nets. Avec Kevin Durant et Kyrie Irving à ses côtés, Simmons est censé incarner le troisième homme du Big 3 de Steve Nash mais répondra-t-il aux attentes des fans ? Selon Uncle Drew, tout est réuni pour voir Benny briller du côté du Barclays Center, reste à le mettre dans les meilleures conditions pour y arriver. Des propos retranscrits par Nick Friedell d’ESPN.

« Avec ce niveau de talent, de QI et de motivation, tout est possible. Il a ce « truc » en lui et maintenant nous devons le faire évoluer lentement pour qu’il sache qu’il peut aller sur le terrain et être lui-même. Nous voulons qu’il soit au maximum de son potentiel en tant que joueur, qu’il soit capable d’accomplir des choses sur le terrain qu’il n’a pas pu faire ces dernières années. Et juste avoir du plaisir et être en paix avec lui. »

Des choses qu’il n’a pas pu faire ces dernières années hein ? Kyrie va-t-il apprendre à Ben à tirer de loin ? On plaisante bien sûr mais il est vrai que la question de la complémentarité des trois leaders va être mise sur la table. Simmons est un joueur qui a besoin d’avoir la balle en main pour briller et le problème c’est que la gonfle est souvent dans les mains d’Irving ou de Durant à Brooklyn. Là encore, Mister terre plate pense qu’il n’y a pas à s’en faire. Il demande juste du temps pour laisser son coéquipier retrouver toutes ses sensations.

« Avoir un meneur de jeu de 2m08 ou 2m10, je suis aussi un meneur de jeu, un arrière-meneur, peu importe comment vous voulez appeler ma position. C’est bien de jouer sans ballon et de pouvoir compter sur lui pour remonter le terrain. Cela va prendre du temps évidemment en termes de santé, mais nous sommes patients, alors attendez qu’il retrouve sa forme de All-Star, je sais que cela arrivera bientôt. »

Si les perfs de Ben Simmons sur le terrain seront évidemment scrutées, ce qui se passe en dehors sera au moins aussi important. Le Boomer s’était mis sur la touche à Philly car il n’était pas au mieux sur le plan mental et Kyrie Irving, qui a lui-même connu des périodes compliquées ces derniers mois, a déjà prévenu que son coéquipier pourrait compter sur ses partenaires pour le soutenir.

« En réalité, c’est l’une des choses [être bien dans sa tête, ndlr] les plus importantes dont vous avez besoin ici pour être excellent dans tout ce que vous faites. Nous sommes tous solidaires, nous traversons tous nos propres épreuves, nous pouvons le comprendre et aller à sa rencontre pour l’aider à retrouver le plaisir de jouer. Plutôt que de donner l’impression que c’est quelque chose qu’il est obligé de faire. »

Ben Simmons de retour, c’est une excellente nouvelle pour Kyrie Irving, déjà aux petits soins avec son nouveau coéquipier. Uncle Drew et KD auront bien besoin d’un Benny au top s’ils veulent rêver d’aller jouer les Finales en juin prochain.

Source texte : ESPN