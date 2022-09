Chaque saison la NBA apporte son lot d’interrogations et d’intrigues. C’est tout le temps la même chose, à quelques jours de la reprise. Quel joueur va performer ? Quel coach sera viré ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Où courge ? Pour chacune des 30 franchises, nous avons sélectionné les 5 grandes questions édition 2022-23 : le siège du jour est attribué aux Charlotte Hornets.

#1 : Que va-t-il se passer avec Miles Bridges

La situation est encore en stand-by pour l’ailier fort de Caroline du Nord. Il ne s’est pas présenté lors du Media Day des Hornets il y a quelques jours et on n’en sait pas forcément davantage sur la situation. Une date de jugement était d’ailleurs prévue… hier, nos plus fins limiers sont sur le coup. Honnêtement s’il ne revient pas, ça laissera un trou énorme chez les Frelons ? Dans le scoring, au rebond, et aussi pour le mental des joueurs de Charlotte qui perdront un joueur destiné à atteindre des plafonds très hauts dans sa carrière. Bridges faisait fait partie des joueurs qui constituent l’âme de cette équipe avec Terry Rozier, LaMelo Ball et Gordon Hayward. S’il revient, mais ça n’a pas l’air d’être en bonne voie pour le moment, tout le monde pourra souffler un coup et repartir sur un show illimité de highlights cette année. Si ce n’est ps le cas, d’autres vont devoir step-up pour essayer de combler l’absence de Miles. On pense notamment à PJ Washington. Mais comme l’a très bien dit Gordon Hayward, « on ne remplace pas Miles Bridges. »

#2 : Est-ce que Charlotte aura un pivot un jour ?

Les Hornets ont ce problème depuis trop longtemps maintenant : quand auront-ils un pivot dominant dans la raquette ? C’est une question qu’on se pose depuis trop longtemps et c’est un des axes principaux nécessaires à la progression de l’équipe. Mason Plumlee est un soldat d’expérience parfait pour effectuer les sales besognes mais est-ce que c’est suffisant pour faire passer un cap à l’équipe ? Certainement pas. La franchise a besoin d’un protecteur de cercle et d’une force intérieure, un point d’ancrage sur laquelle elle peut se reposer en attaque comme en défense. Montrezl Harrell, parti, ne défendait de toute façon pas une cacahuète et a encore plus mis en lumière ce problème. Kai Jones et Nick Richards sont des profils intéressants, mais leur plafond et leur progression restent encore des hypothèses. Il en va de même pour Mark Williams, le rookie en provenance de Duke, qui à notre sens pourrait devenir une vraie rotation intérieure des Hornets, obligés de proposer un small-ball depuis trop longtemps, sans tonton de la peinture. Peut-être que Williams peut devenir ce joueur dont les Hornets avaient besoin, mais le point d’interrogation est encore grand. Rendez vous dans quelques semaines.

#3 : Steve Clifford a-t-il une vraie attaque à proposer pour son retour ?

4 ans après son limogeage en 2018, coach Clifford est de retour en Caroline du Nord pour récupérer ce jeune groupe plein de talents mais qui a besoin d’un guide et d’un bon tacticien pour progresser et espérer accrocher ne serait-ce qu’une place en play-in. Connu pour ses aptitudes sur le plan défensif, le défi sera double pour Steve qui va devoir réinstaller une défense qui tient la route, mais également proposer une attaque correspondant au style de jeu des Frelons et de la NBA actuelle, sans dénaturer la dynamique offensive déjà en place. L’équipe était la quatrième attaque de toute la Ligue l’année dernière et James Borrego avait réussi à mettre en place des systèmes et une philosophie de jeu permettant aux jeunes pépites de s’éclater, à commencer par LaMelo Ball. Clifford souhaite jouer un basket similaire à ce qui se fait de mieux de nos jours, basé sur un rythme effréné et beaucoup de relances. L’avantage pour lui, c’est que ce type de basket commence par des stops défensifs, et c’est son terrain de jeu favori.

#4 : La hype d’il y a deux ans est-elle déjà essoufflée ?

La saison suivant le lockdown du au Covid-19 et la bulle à Orlando, les Hornets retrouvaient un nouveau souffle en draftant le crackito LaMelo Ball en troisième position. Son arrivée a totalement changé le visage de la franchise, finissant aux portes des Playoffs. Avec en plus Miles Bridges, P.J. Washington, Kelly Oubre Jr., Cody Martin et Terry Rozier pour ne citer qu’eux, les Hornets voyaient le futur brillant et ce dans un avenir très proche, étant donné le niveau de jeu auquel évoluaient déjà ce mecs. Mais malheureusement, entre les problèmes judiciaires autour de Bridges et un recrutement proche du néant, la hype semble bel et bien avoir pris une Will Smith dans la tronche, alors que leurs concurrents directs de l’Est ont tous vécu un glow-up bien senti cet été (Cleveland, Atlanta). C’est une accumulation de petites choses mais l’équipe n’est pas non plus en perdition. Disons qu’elle n’a pas su surfer sur la vague dont elle bénéficiait ces derniers mois. Après tout, la hype n’est qu’une tendance et ne régit en aucun cas les résultats sur le terrain alors c’est aux Frelons de nous exciter à nouveau et de relever la tête après une intersaison bien moisie.

#5 : Combien de matchs Gordon Hayward va-t-il jouer cette saison ?

La présence de Gordon Hayward sera déterminante pour le succès des Hornets cette saison. S’ils veulent espérer quoi que ce soit de positif, ça ne pourra pas se faire sans l’aide de l’ancienne star du Jazz, qui reste un joueur référencé dans la Ligue. Seulement sa santé ne le laisse pas tranquille et depuis son arrivée en Caroline du Nord, il n’a jamais dépassé la barre des 50 matchs disputés sur une saison. Hayward est pourtant une pièce très importante de la rotation des Frelons et tout le monde veut le voir sur le terrain être ce scoreur et playmaker d’expérience, pouvant aider les minots du groupe à grandir et progresser. Gordon Hayward à Charlotte, c’est 17,6 points de moyenne en 93 matchs, à 47% au tir dont 40% du parking ! Un apport pas seulement non négligeable mais carrément nécessaire dans la quête de Playoffs de la franchise de Michael Jordan.