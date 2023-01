LaMelo Ball s’est de nouveau blessé à la cheville face aux Rockets

LaMelo Ball n’a pas fini la rencontre face aux Houston Rockets cette nuit. Le meneur des Charlotte Hornets a été touché à la cheville et est rentré directement au vestiaire, soutenu par des membres du staff des Frelons.

Voilà une nouvelle qui risque de faire grimacer les fans du côté de Charlotte. Alors que l’on se trouve au début du troisième quart-temps de la rencontre opposant les Hornets aux Rockets, LaMelo Ball et P.J. Washington montent tous les deux au contre pour tenter d’empêcher Jabari Smith Jr. de scorer. Malheureusement, l’ailier-fort de 24 ans retombe sur la cheville gauche de son meneur, qui se tord sévèrement sous les 104 kg de son coéquipier. Ball quitte alors immédiatement le parquet en boitant, avant d’être raccompagné au vestiaire par deux membres du staff des Hornets, des images qui ne sont pas annonciatrices de bonnes nouvelles.

LaMelo Ball has his ankle stepped on and has to be helped to the locker room. pic.twitter.com/rQYsny7cHi

— Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) January 19, 2023