Menés 2-0 par les Knicks après une défaite hyper frustrante dans le Game 2 à New York, les Sixers n’ont pas le choix : ils doivent réagir dans la troisième manche devant leur public. Et pour ça, ils pourraient pouvoir compter sur De’Anthony Melton.

Les bonnes nouvelles à Philly en ce moment, c’est plutôt rare. Mais en voilà une.

D’après Kyle Neubeck, qui suit la franchise à la loupe pour PHLY Sports, De’Anthony Melton a repris l’entraînement et pourrait être en tenue pour le Game 3 de demain soir.

Pour rappel, Melton n’a pas joué depuis le 12 avril (il a donc manqué les deux premiers matchs face aux Knicks) à cause d’un bobo au dos.

Big news côté Sixers, si Melton parvient à jouer ça fera de l’aide en plus pour enfin décrocher une victoire face aux Knicks. https://t.co/Up8JcUxAUf

Contrairement à Joel Embiid ou Tyrese Maxey, De’Anthony Melton fait rarement la une des journaux de Philly. Mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est pas important dans le collectif des Sixers. C’est même tout le contraire.

Melton a joué 38 matchs avec les Sixers cette saison, dont 33 comme titulaire. Le bilan de Philadelphie ? 25 victoires pour 13 défaites, contre un bilan tout juste à l’équilibre (22-22) en son absence. S’il faut évidemment prendre en compte les indisponibilités de Joel Embiid dans ces chiffres, il ne fait aucun doute que Dede apporte un gros plus au groupe de Nick Nurse quand il est là. Melton tourne à 11 points, presque 4 rebonds, 3 passes et 1,5 interception par match à 36% à 3-points.

En cas de retour (même limité), De’Anthony Melton apportera une solution supplémentaire en défense pour gérer le cas Jalen Brunson (qui est très bien défendu depuis le début de la série), ainsi que sa polyvalence et contribution offensive. Menés 2-0, les Sixers ont plus que jamais besoin d’un mec comme lui pour espérer renverser la série.

“Quand on est au complet, je pense qu’on est la meilleure équipe de la Ligue” – De’Anthony Melton

De'Anthony Melton is underrated. He's been big for the Sixers this year. 6'2 guard who can defend and get buckets out of the offense. pic.twitter.com/nBct5mj0eb

